Regine Velasquez, binalikan ang pinagdaanang pagsubok ng pamilya noong lockdown

MAYNILA -- Naging bukas ang Regine Velasquez sa pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya noong nakaraang taon sa panahon dala ng lockdown dahil sa coronavirus.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, binalikan ni Regine ang naging pagpanaw ng ama ng kanyang mister na si Ogie Alcasid na si Herminio Alcasid Sr. noong Setyembre.

"Medyo lost kami noon. Kasi biruin mo ilang buwan 'yon na okay siya. Kasi they were just in the house and then suddenly he went out one time and then that was it," ani Regine.

"Ogie saw him March last year. That was the last time he saw him. And then when he passed away, wala na; nung nagkasakit, wala na as in hindi na niya nakita at all," dagdag ni Regine.

Dahil sa pagsubok na pinagdaanan ng pamilya, isang payo ang iniwan ni Regine sa mga manonood.

"I know that there are some people who don't believe na totoo ang COVID. I suppose some of the people would say that kasi hindi pa nila na-experience first hand, alam mo yon? Minsan kasi may mga bagay na hindi natin papaniwalaan only because hindi natin na-experience first hand. Pero kapag nangyari sa inyo, doon mo lang masasabi na totoo talaga," ani Regine.

"Sa akin although medyo open tayo ngayon, still be safe out there. Hugas ng kamay, magsuot ng face shield, ng mask o kung ano ang puwede niyong gawin. Mag-vitamins. Alam niyo ako hindi ako nagba-vitamins nung kabataan ko pero ngayon as in religiously I take my vitamins talaga. Exercise will help also and have fresh air," ani Regine.

"Always remember ingat lang. Protect yourself and your family as well."

