Aktor, direktor ng 'Tililing' may mensahe tungkol sa mga punto ni Liza Soberano

MAYNILA – Sa isang tweet idinaan ni Liza Soberano ang kanyang pagkadismaya sa naging movie poster ng isang pelikula.

Sa poster ng movie na pinamagatang "Tililing," makikita ang cast nito na tila naka-wacky post ang mukha.

Sabi ni Soberano, hindi tamang ginagawang biro ang mga taong nakakaranas ng mental health disorder.

"Really hoping that this movie will spread awareness and enlighten us on the struggles of dealing with mental health. But the poster? It’s a no for me," aniya.

Hiling ni Soberano na sana makapagpalaganap ng awareness ang pelikula at makapagbigay-aral sa mga manonood patungkol sa mental disorder.

Giit niya, hindi dapat ginagawang biro ang mental health.

Sumagot naman sa Facebook ang direktor ng pelikula na si Darryl Yap at sinabing layon lang nilang magpalaganap ng kaalaman sa mental health.

Tiniyak din ng direktor na maiintindihan ng viewers ang poster at title kapag napanood na nila ang pelikula.

Nag-react na rin ang isa sa mga cast ng pelikula na si Baron Geisler. Sa post, sinabi ni Geisler na hindi alam ng nakararami na nakaranas din siya ng mental health issue.

Gayunpaman, ipinagtanggol ni Geisler si Soberano mula sa mga bashers at sinabing hindi intensiyon ng aktres na maliitin ang

naging movie poster.

"I believe she meant well, folks. Please be kind. Masakit ma-bash naranasan natin lahat 'yan one way or another," sabi ni Geisler

–Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News