Ely Buendia pinasaya ang mga Pinoy sa Dubai Concert

DUBAI - Matapos ang matagumpay na concert ng dating lead vocalist ng sikat na Filipino alternative rock band na Eraserheads na si Ely Buendia noong nakaraang taon sa Expo 2020, balik Dubai si Ely para sa kanyang legendary concert.

Ginanap ang Ely Buendia Legendary Concert noong February 4, 2023 sa Shabab Al Ahli Club, Al Qusais, malapit sa Stadium Metro Station.

Sa panayam ng TFC News kay Ely, bakas ang kanyang excitement sa kaniyang pagbabalik sa concert scene.

"I’m always excited to play for the Filipinos here, mga kababayan dito sa dubai dahil they are always good to play for, sobrang saya nilang tugtugan,” sabi ni Ely.

Ibinahagi naman ni Ely ang kaniyang naging experience sa nakaraang reunion concert ng kaniyang dating banda.

"I guess unang-una, the people behind it, definitely the production, the team behind it and the quality of the show, the performances, and the band itself, I think it has improved a lot since 13 years ago. So it was totally different," kwento ni Ely.

Experience of a lifetime naman para sa mga fans ni Ely tulad ni Ardee de Leon, TFC News Correspondent na bumiyahe pa mula sa Qatar para manood ng concert ng kaniyang idolo.

Dala pa niya ang picture ni Ely na naka-metal frame para ipa-autograph.

