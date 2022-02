Mula sa vlog ni Yeng Constantino

Bukod sa pagiging aktibo muli sa showbiz, abala rin ang singer na si Yeng Constantino sa pagpapatayo ng rest house sa kanilang bayan sa Quezon Province.

Sa kaniyang vlog, ipinasilip ni Constantino ang ongoing construction ng bahay nila ng asawang si Yan Asuncion malapit din sa tintirhan ng kaniyang ama at kapatid na si Cookie.

“After work, palagi akong bumibisita dito sa aming farm para bisitahin ang aking ama at ang kapatid kong si Cookie ay nandito na,” saad ng singer.

“Since lagi na kami nandito sa farm ni Yan, nagpapatayo na kami ng bahay dito.”

Kuwento ni Constantino, may ilang puno ng niyog ang pinutol sa pagpapagawa ng bahay para sa kanilang kaligtasan.

“Trivia, mas marami pa daw napapatay ang buko kaysa pating taon-taon. So kapag nalaglagan ka ng buko sa ulo, biyak talaga ang bungo mo,” pagbabahagi niya.

Bagamat nalungkot sa ginawang pagputol sa puno, nagtanim naman sila ng 100 mahogany upang masiguro na maiiwasan ang landslide sa kinatitirikan ng kanilang ipinapagawang bahay.

“Medyo heartbreaking nga kasi nu’ng nabili namin ito, nandito na sila. Medyo nakiki-empathize din kami sa mga puno but we had to cut them para sa aming safety,” pahayag nito.

“To make the mountain stronger, para walang maging landslide, prinepara na rin namin ang mga mahogany. 100 mahogany ang tinanim namin dito,” dagdag niya.

Target ng mag-asawa na matapos ang konstruksyon ng kanilang bahay sa susunod na buwan.

Humingi rin sila ng abiso sa mga manonood kung may pag-asang tumubo ang kape sa kanilang lugar sa Quezon.