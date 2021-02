'Sobrang unreal': JM sobrang saya sa komento ni Lea Salonga

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Sobrang unreal." Ganito inilarawan ng kampeon ng Tawag ng Tanghalan: Ika-Apat na Taon" JM Yosures ang nararamdaman sa papuring natanggap mula kay Lea Salonga sa naging pag-awit niya sa "ASAP Natin 'To" nitong Linggo, Pebrero 7.

"Grabe sobrang tuwang-tuwa po dahil si Ms. Lea Salonga po 'yon. Hindi lang po siya, na-appreciate din po ng mga kasama ko pong mag-perform sa ASAP 'yung performance ko and then si Ms. Lea Salonga pa nanonood ng ASAP noong time na 'yon. Sobrang saya po, sobrang unreal ng feeling. Hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin ako mapakali dahil sa sobrang saya ko," ani Yosures sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Lunes.

Napahanga ni Yosures ang mga manonood ng "ASAP Natin 'To" nitong Linggo nang awitin niya ang "Go Up," ang awiting nagpasikat sa Pinoy pop boy group na SB19.

Sa Twitter, ipinahatid naman ni Salonga ang paghanga sa naging pag-awit ni Yosures.

Oh my, JM Yosures is good! Nice tone and that vibrato is lit! — Lea Salonga (@MsLeaSalonga) February 7, 2021

Binansagang "Pangarap Prince" ng South Signal, Taguig City, inamin ni Yosures na hindi pa rin siya makapaniwala na natupad na ang kanyang pangarap matapos magwagi bilang kampeon ng nasabing singing contest sa "It's Showtime" ng ABS-CBN nitong Sabado.

"Actually po sa dami po nang nangyayari ngayon, sa bilis po nang nangyayari -- masaya po pero hindi pa po siya nagsi-sink in dahil lagi ko lang pong ginagawa ang kailangan kong gawin pero hindi ko nai-internalize na ito na pala 'yon, panalo pala ako, tapos na pala ang lahat. Tapos ito po nagagawa ko 'yung mga iniisip ko lang dati," ani Yosures.

Sa huli, ipinahatid naman ni Yosures ang pasasalamat sa lahat ng kanyang mga tagahanga at sa "It's Showtime."

"Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin sa journey ko sa 'Tawag ng Tanghalan' ... despite all the shortcomings, maganda o 'di magandang nangyari ay naging solid po ang suporta niyo sa akin," ani Yosures.

