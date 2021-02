Regine Velasquez, ibinahagi ang mga aral na natutunan pagdating sa pag-ibig

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Sakto ngayong Buwan ng Pag-Ibig, ibinahagi ni Regine Velasquez-Alcasid ang mga aral na natutunan niya pagdating sa pagmamahal.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, sinabi ni Regine na una rito ay maging magkaibigan kayo ng iyong minamahal.

"Kapag friend mo, mas nakikilala mo. Ako kasi very conservative talaga ang thinking ko. Gusto ko 'yung taong mamahalin ko ay mamahalin ko unti-unti, alam mo yon? Kasi naging kaibigan mo muna, naniniwala ako roon sa unti-unti mo siyang minamahal, 'yung hanggang ngayon minamahal mo ng konto-konti, hanggang sa ang laki-laki na ng pagmamahal mo, parang ganoon, parang na-develop ba," ani Regine.

Nito lamang Disyembre, ipinagdiwang nina Regine at kanyang asawang si Ogie Alcasid ang kanilang 10th wedding anniversary.

"Ogie and I have known each other for a long time. When I was 18 and he was probably 21 mga ganyan we dated. Pinatayan ko siya ng ipis sa harap niya. Sabi ko sa kanya, 'Na-turn off ka ba?' Sabi niya 'Hindi.' Pero naisip ko ang bata pa niya. He stopped and I didn't see him for a long time but we've always been friends," dagdag na kuwento ni Regine.

Pangalawang aral na natutunan ni Regine pagdating sa pag-ibig ay ang mag-grow together.

"We definitely grow together because it's important. When you get married you become one, that means you grow old together. Wala ng you and me, but we do have our me time," ani Regine.

Pangatlong aral sa pag-ibig na ibinahagi ni Regine ay ang paniniwalang ang pagmamahalal ay isang commitment at choice.

"When you are in a relationship, when you are married, it's a daily thing. It's everyday that you choose, you remind yourself that I'm choosing this person to love, because we're not perfect. Kami ng asawa ko never kaming nag-away but we discuss, we talk about it. Si Nate never pa niya kaming nakita na nagsigawan. The reason I say it's a daily thing na you constantly remind yourself na I'm choosing to love him is because you are accepting that he's not perfect so are you, 'di ka rin perfect. So he's accepting to love me. Kapag nasa relationship ka for me everyday dapat lagi mong iniisip na I choose love over whatever problem," ani Regine.

Binigyang diin din ni Regine ang importansiya na gawing sentro ng isang relasyon ang paniniwala at pag-ibig sa Diyos.

"Bilang haligi ng tahanan, kailangan lalaki ang nagi-initiate noon and I'm so happy that he really takes it seriously. He would always remind me nagdasal ka ba. It's always with prayers and it's wonderful. Kung hindi pa niyo nata-try, try niyo. Hindi ba ang prayer is form of meditation after nun nakakagaan ng loob at mag-iiba rin ang tingin mo sa asawa mo kasi nakikita mo how godly he is, alam mo na wala siyang gagawin that will hurt you," ani Regine.

Bumisita si Regine sa "Magandang Buhay" para anyayahan ang mga manonood sa kanyang virtual Valentine concert na "Freedom" na mapapanood sa pamamagitan ng KTX.ph.

