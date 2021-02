Geneva Cruz, may pakiusap sa 'ibang' tagahanga ni Sarah Geronimo

MAYNILA -- May pakiusap ang mang-aawit na si Geneva Cruz sa "ibang" tagahanga ni Sarah Geronimo na huwag sumama ang loob dahil sa naging pagtawag sa kanya bilang "Pop Royalty" sa teaser na inilabas para sa pinakabagong season ng "Your Face Sounds Familiar" kung saan isa siya sa 10 Pinoy celebrity performers.

Sa kanyang social media accounts, ibinahagi ni Cruz ang kasiyahan na makasama sa inaabangang kompetisyon.

"Hindi ko po inaasahan na manalo, ang gusto ko lamang po ay ang mag-enjoy sa pag-transform into my favorite music icons. Everyone is cool, mukhang masaya ito. This is what the country needs kasi ang daming negative vibrations di ba? #Music and #laughter are always good for the soul," pauna ni Cruz.

"And sa “ibang’ fans ni @justsarahgph, please don’t be upset with me; I didn’t ask them to give me that description, nagulat din ako na 'yan ang tawag sa 'kin. I only want to be called by my name, and I just want to perform, and not offend anyone," pakiusap naman ni Cruz.

"I’m happy to know that as of today (2.7.21) walang issue sa Popsters ito and that makes me feel happy and hindi nako naiilang na tawagin na ganyan. I know that the true Popsters are as kind and supportive as their idol. Napakahirap kasi for performers and musicians to get a chance to actually be on stage and perform dahil po sa pandemic, that’s why I’m very grateful for this opportunity," ani Cruz.

Sa huli, hiling ni Cruz ang suporta ng kanyang mga tagahanga at tagasunod.

"Sana suporthan ninyo ako, feeling ko ako 'yung bagong salpak eh, ang tagal ko din kasing nawala sa Pilipinas. I can’t wait to perform, and also cheer for my fellow artists. Sana abangan ninyo ang @yourfaceph," ani Cruz.

Nito lamang Huwebes, Pebrero 4 ay ipinakilala na ang 10 Pinoy celebrities na na magiging "ka-face na, ka-sound pa" ng ilang music icons.

Sa teaser na inilabas ng programa, ang 10 celebrity performers ay sina Cruz, Jhong Hilario, Klarisse de Guzman, Christian Bables, CJ Navato, Vivoree Esclito, Lie Reposposa, at iDolls trio na sina Lucas Garcia, Matty Juniosa, at Enzo Almario.

Nakatakda ang pagbabalik ng "Your Face Sounds Familiar" ngayong Pebrero na mapapanood sa free TV (A2Z), sa cable (Kapamilya Channel), sa free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

