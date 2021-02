Pia Wurtzbach kumonsulta sa therapist noong Miss Universe reign

Pia Wurtzbach. Instagram: @ piawurtzbach

MAYNILA – Naging bukas si Pia Wurtzbach tungkol sa pagpapakonsulta niya sa isang therapist sa gitna ng kaniyang reign noon bilang Miss Universe.

Ayon kay Wurtzbach, na nanalo sa international pageant noong 2015, nanibago kasi siya sa pamumuhay bilang Miss Universe titleholder kaya nagpasya siyang dumalo sa therapy session.

“Not a lot of people know this, but I actually went to therapy session every week to just to be able to talk it out with somebody,” kuwento ni Wurtzbach sa panayam sa kaniya ni Miss Universe Canada 2016 Siera Bearchell.

Paglalarawan ng 31 anyos na beauty queen sa naramdaman niya noon: “Suddenly, your life changed overnight and I need time to kind of absorb everything that’s going on and really make sure that I’m okay and that I don’t get overwhelmed.”

Matapos umano kasing manalo bilang Miss Universe, kinailangan ni Wurtzbach tumira sa New York sa Amerika nang isang taon para magampanan ang kaniyang papel bilang titleholder.

Dahil dito, nakaramdam siya ng lungkot, lalo’t nalayo siya sa kaniyang pamilya.

“You get homesick, you can’t avoid that. You miss your family, you think about them, you think about the people back home,” ani Wurtzbach.

Nakaramdam din umano si Wurtzbach ng pressure dahil sa atensiyong nakuha.

“Every little mistake you do is magnified because it’s like, ‘Our Miss Universe did this and that and that,’” aniya.

Nakatanggap din umano siya ng mga komento tungkol sa kaniyang love life noong panahon na iyon na nakaapekto sa kaniya.

“I also had a boyfriend at the time and people back home didn’t really approve of that idea because, they felt like, ‘You’re Miss Universe, you should be focusing on your reign,’” kuwento ni Wurtzbach.

“It affected me. That really hurt me and I felt like I’m very hard on myself,” dagdag niya.

Nagpapasalamat naman si Wurtzbach sa pamunuan ng Miss Universe sa pag-alaga sa kaniya noong mga panahong iyon.

Si Wurtzbach ang ikatlong Filipino na nanalo sa Miss Universe, kasunod nina Gloria Diaz noong 1969 at Margarita Moran noong 1973. Sinundan siya ni Catriona Gray noong 2018.

