Nadine Lustre kinuwestiyon kung bakit ‘stigma’ ang pagpaparetoke

MAYNILA – Hindi dapat ituring na masamang bagay ang pagpaparetoke ng isang tao lalo kung ginagawa nila ito para ma-improve ang kaniyang sarili, sabi ni Nadine Lustre, kasabay ng pagtanggi niya sa mga haka-hakang pinagawa niya ang kaniyang ilong.

Sa interview na nai-post gabi ng Sabado sa vlog ng celebrity cosmetic surgeon na si Aivee Teo, kinuwestiyon ng 27 anyos na aktres kung bakit itinuturing pa ring “stigma” o kahihiyan ang pagpaparetoke.

“One thing I really don’t understand, you know, is that, why is there such a stigma when it comes to plastic surgery?” ani Lustre.

“Kasi I see it all the time, like every time someone is on the news because they got something done, people are always bashing that person and saying ‘Ay retokada!’” kuwento ng aktres.

Ayon kay Lustre, hindi naman dapat kamuhian ang isang tao kung nagpasya itong magpa-retoke para ma-improve ang bahagi ng katawan.

“It shouldn’t be a bad thing. If anything, it’s none of your business because they wanted to do it. It’s their body,” sabi ni Lustre.

Muli ring itinanggi ni Lustre ang mga espekulasyon na pinagawa niya ang kaniyang ilong. Dati nang sinabi ni Lustre na iyon ang pinaka-“absurd” na tsismis tungkol sa kaniya na narinig niya.

“You can believe whatever you wanna believe, but I’m telling you now, I’m not lying to you that I’ve never had my nose done,” ani Lustre.

Maaari raw mas naging “defined” lang ang hugis ng kaniyang ilong matapos siyang pumayat.

“I feel like it’s because I lost a lot of weight … Feeling ko noong nawala ito (cheeks), everything else like mas nag-define siya and of course, I grew older,” aniya.

Aminado naman si Lustre na napapaisip siyang magpa-retoke at hindi rin naman niya ito itatago sa mga tao sakaling sumailalim sa procedure.

Dati ring sinabi ni Lustre na hindi siya nagparetoke dahil takot siya sa injection.

