MAYNILA — "Hindi na kami mag-asawa ni Alwyn."

Ito ang direktang naging pahayag ni Jennica Garcia sa tunay na estado ng relasyon nila ng aktor na si Alwyn Uytingco.

Sa ekslusibong panayam ng "HotSpot" kay Garcia, sinabi nito na dalawang taon na silang hiwalay ni Uytingco, na ama ng kanyang dalawang anak.

“Hindi naman sa kung ano, wala rin naman kasi akong ibang masasagot talaga regarding sa past relationship ko, marriage ko in the past. 'Yun lang din talaga. I don’t think darating 'yung araw na magiging bukas ako sa isang open interview para pag-usapan kung bakit ito natapos, kung ano ang nangyari. Out of my respect na rin kay Alwyn and his family, more importantly siyempre, 'yung parents niya," ani Garcia.

“Ayaw ko kasing dumating sa punto na hindi ako makakatingin kina Mama Liza, 'yung mommy ni Alwyn. Ayaw kong dumating 'yung araw na hindi ako makakatingin sa mata niya dahil may nasabi akong hindi maganda patungkol sa anak niya. Dahil natapos man 'yung marriage namin, hindi naman sila kasama roon. Kumbaga, in my mind, they will always be family. It’s just that, hindi na kami mag-asawa ni Alwyn," dagdag paliwanag ni Garcia.

“‘Yun na po talaga 'yon. Wala na po talaga akong ibang maisasagot kung hindi, hindi na po talaga kami mag-asawa. And feeling ko, marami ang nagugulat, pero matagal na po. Magda-dalawang taon na po. Hindi siya bago. Oo. Nagkataon lang na hindi ako nagsasalita about it. Pero 'yon nga para hindi na rin siya mapag-usapan ulit kasi gusto ko na rin talaga na moving forward, 'wag na lang siyang pag-usapan pa. Kasi hindi na rin naman iisa ang buhay naming dalawa ngayon, since we’re no longer romantically linked to each other," ani Garcia.

Matatandaang Pebrero 2014 nang ikasal sina Garcia at Uytingco.

Nagsimulang umingay ang isyung hiwalay na ang dalawa Marso 2021 matapos tanggalin ni Garcia ang mga retrato ng aktor sa kaniyang Instagram.

Matapos ang ilang buwan, kinumpirma naman ni Garcia na naghiwalay na sila ng aktor bagama't hindi na ito nagbigay ng dahilan.

Subalit Oktubre 2021 nang idaan sa social media ni Uytingco ang saya sa pagkakaroon ng "second chance" kung saan pinasalamatan niya si Garcia sa umano'y hindi pagsuko sa kaniya.

Pebrero 2022 nang dalhin pa ni Uytingco si Garcia sa isang museum para ipagdiwang ang kanilang ika-12 anibersaryo.

