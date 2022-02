Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Emosyonal sina Zsa Zsa Padilla at Regine Velasquez sa kanilang "ASAP Natin 'To" prod ngayong Linggo kasama ang magiging inang si Angeline Quinto.

Sinamahan ng Divine Diva at Asia's Songbird si Quinto para sa isang "baby shower" number, kung saan kinanta nila ang "Iingatan Ka" ni Carol Banawa, "Hulog Ng Langit" ni Donna Cruz, at "Hulog Ka Ng Langit" ni Velasquez.

Matapos ang kanilang pag-awit, hindi mapigilan ni Padilla na maluha.

"Kasi naman we’ve seen her grow, as an artist, as a person, and now you’re about to become a mom," paliwanag ni Padilla.

"Welcome to the world of motherhood," pagbati naman ni Velasquez.

"We are all here, your family, with you, not to mention, God," dagdag pa niya.

Aminado si Quinto na nagbago na ang pananaw niya sa buhay matapos nilang malamang buntis siya.

"Ngayon, hindi na importante sa’kin ‘yung materyal na bagay. Ang importante sa’kin, may nagagawa ako para sa magiging future ng bata," sabi niya.

Inanunsyo ni Quinto nitong Disyembre ang kaniyang pagbubuntis. Inaasahan aniya ngayong Abril ang kaniyang panganganak.

Si Quinto ang nanalo sa kompetisyon na "Star Power" sa ABS-CBN noong 2011, kung saan si Megastar Sharon Cuneta ang host.