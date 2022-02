Screenshot mula sa YouTube channel ni Karen Davila

MAYNILA — Pagbebenta ng popcorn, P1,500 na talent fee. Ilan lang 'yan sa naging hamon kay Jodi Sta. Maria sa kanyang pagsisimula sa showbiz.

Sa vlog ni Karen Davila, ibinahagi ng aktres ang mga munting kuwento ng kanyang pagsisimula sa showbiz sinubukan niya matapos may lumapit sa kanyang talent scout.

"Pumunta kami ng go-see for commercials. So, pumupunta kami ng pumupunta pero wala talaga kaming project na nakukuha kasi I think napaka-specific ng hinahanap nila for a commercial," sinabi ni Sta. Maria kay Davila.

Kwento ni Sta. Maria, naging malaking hamon sa kanila na iniwan sila ng kanyang ama at kumukuha lamang ng baon sa pagbebenta ng popcorn.

"We were raised singlehandedly by my mom pero my lola has always been there na naging supportive kay Mama. So, it was just me, my kuya, my lola and my mom. Tapos doon sa pagiging raketera sa school, nagbebenta kami ng popcorn kasi doon namin kinukuha ‘yung pambaon namin," ani Sta Maria.

"So, 4 a.m. gigising si Mama, gagawa na siya ng parang butter, ng brown sugar tapos may candle para pang-close ng plastic tapos ibebenta namin per pack ng 20 pesos ‘yan. Until one day, pinatigil ‘yung aming small business kasi nakakompetesiya na namin ‘yung canteen sa school," dagdag pa niya.

Dagdag pa niya, unang talent fee niya ay nagkakahalaga ng P1,500 at talagang kinakailangan nilang maging mahigpit sa kanilang gastusin.

"Noong time na ‘yon kasi I remember ang pinakaunang talent fee ko is P1,500. Before ‘pag pupunta ka ng shoot, bitbit mo lahat, bibigyan ka nila ng requirements," aniya.

"So kami ni mama kung ano lang ang mayroon tayo rito kasi wala naman kaming maraming clothes eh kasi let’s say sumuweldo si Mama oh ito lang ang budget natin, o ito lang ang bibilhin natin, o hindi pa sira ang sapatos so hindi kailangan bumili ng bago."

Sa kabila ng mga hamong ito, naging pursigido si Sta. Maria na magpatuloy sa kanyang karera at kahit hindi na nakilala ang kanyang ama ay naging kuntento sa pagkakakilala niya, aniya, sa Diyos.

PANOORIN:

