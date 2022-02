Paano nabuo ang samahan nina Charlie Dizon, Kaila Estrada at Dimples Romana?

MAYNILA -- Nagsimula sa trabaho ang pagiging magkaibigan nina Dimples Romana, Charlie Dizon at Kaila Estrada na magkakasama sa Kapamilya serye na "Viral Scandal."

Sa pagbisita ng tatlo sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ibinahagi ng tatlo kung paano nagsimula ang kanilang samahan.

"Nauna silang (Dizon at Estrada) magkasama tapos binista nila ako, doon yon nag-start," kuwento ni Romana. "Tapos sabi ko, ay parang puwede ito. Kasi hindi ba kapag tumatanda ka na, ako ganoon na parang feeling mo parang quota ka na sa friends mo. 'Yung parang okay na ako sa mga kaibigan ko, kung makikipagkaibigan ako 'yung ano na lang very casual. Pero ito I really feel that it's going to be a lifetime kind of friendship."

Ayon ni Estrada, masaya siya na naging natural lang ang pagsasama nilang tatlo.

"Talagang I can't even remember kung paano siya nangyari basta naging close lang po talaga kami," aniya.

Para kina Dizon at Estrada, malaki ang pasasalamat nila na maging kaibigan si Romana na inilarawan din nila bilang isang mapagbigay na aktres at katrabaho.

"Ganoon siya ka-connected sa lahat. Ang bilis niyang hingan ng tulong talaga," ani Dizon.

"Ate siya talaga namin. Sobrang real ang advice na ibinigay niya, hindi siya nagsu-sugar coat. At the same time sobrang warm siya, sobrang maalaga and she always makes herself available to us and sobrang na appreciate namin. Sobrang grateful namin to have ate in our lives talaga," dagdag ni Estrada.



Ayon kay Romana, ang pagka-miss sa anak na panganay na si Callie ang isa sa dahilan kung bakit maalaga siya sa mga mas batang kaibigan.

"Siguro kasi nami-miss ko si Callie. Kasi she's so far away from me. Kapag kasi nanay ka and you have to work, you treat everybody around you the same way you would want your children to be treated by other people. Ako naniniwala ako sa law of karma. So kung ikaw tatratuhin mo nang maayos ang katrabaho mo, ako talaga ang dasal ko lang, Lord, kapag dumating 'yung panahon na 'yung anak ko ay nagtatatrabaho na siya, sana kung paano ako sa kanila ay ganoon din sila sa kay Callie," ani Romana.