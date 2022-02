Melai Cantiveros, pinalagan ang basher ng anak

MAYNILA -- Pinalagan ni Melai Cantiveros ang isang netizen na nagkomento ng hindi maganda tungkol sa kanyang anak.

Sa Instagram nitong Huwebes, ibinahagi ni Cantiveros ang screen shot kung saan mababasa ang negatibong komento ng netizen, na tila galit sa "Magandang Buhay" host dahil sa umano ay pagshi-'ship' nito sa aktor na si Kyle Echarri kay Francine Diaz.

Sa caption, sinabi ni Cantiveros na ipapahanap niya ang nasabing netizen na aniya ay tagahanga ni Diaz at nagbantang sasampahan ito ng kaso.

"Humanda ka," banta ni Cantiveros. 'Papahanap ko sa NBI ang account mo, mahahanap kita at dedemanda kita sa sinabi mo sa anak ko. Ako sabihan mo OK lang, 'wag ang anak ko."

Sa pinakahuling Instagram post ni Cantiveros, ibinahagi nito ang screen shots kung saan makikita ang palitan ng mensahe nila ng nasabing netizen na humingi na ng paumanhin sa komedyante.

"Ito na nga closure ng Basher Serye ng hapon ko ngayon. Na-reach out naman siya at marami sinasabi, na hindi naman ako maniwala na hindi siya nag-comment nun. Pero siyempre sino ba ako para di mapakinggan ang side niya at 'di siya mapatawad," saad ni Cantiveros.

"Maging lesson 'yan na 'wag basta magpadala sa feelings tapos pipindot na lang na 'di inaalam kung may mahu-hurt ka ba na damdamin. Matuto tayo rumespeto ng tao. Respeto is the key para sa matiwasay na buhay," aniya.

Humingi rin ng pasensiya si Cantiveros sa aktres na si Francine Diaz dahil sa pagkakadawit ng pangalan nito.

"Alam kong maiintindihan mo naman kung saan ito nanggagaling," pagtatapos ni Cantiveros.