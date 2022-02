3 pelikula ng MMFF 2021 mapapanood na sa KTX

MAYNILA -- Matapos maging bahagi ng 2021 Metro Manila Film Festival (MMFF), mapapanood na sa online ang pelikulang pinagbibidaha nina Charo Santos at Daniel Padilla na "Kun Maupay Man it Panahon" sa pamamagitan ng KTX, simula ngayong Linggo, Pebrero 9, hanggang sa Huwebes, Pebrero 13.

Ang pelikula na unang ipinalabas sa iba't ibang international festival ay tungkol sa paghihirap ng mag-inang sina Norma (Santos) at anak na si Miguel (Padilla) pati ng kaibigan nitong si Andrea (Rans Rifol). Maiipit ang tatlo kung pipiliin nilang umalis sa Tacloban at makikipagsapalaran sa Maynila bago hagupitin muli ng isang bagyo.

Maliban sa "Kun Maupay Man it Panahon," mapapanood na rin sa KTX simula Pebrero 8 hanggang 13 ang "Love At First Stream," isang pelikula tungkol sa pinagdadaanan ng mga kabataan ngayong pandemiya. Bida sa nasabing pelikula sina Daniela Stranner, Anthony Jennings, Kaori Oinuma, at Jeremiah Lisbo.

Mapapanood din ang "Huwag Kang Lalabas" simula Pebrero 9 hanggang 12. Bida si Beauty Gonzales sa unang kwento na "Kumbento" kung saan gaganap siya bilang isang baguhang madre na matutuklasan ang mga tinatagong sikreto ng kumbento. Sa pangalawang episode na pinamagatang "Bahay," mag-ina sina Aiko Melendez at Joaquin Domagoso sa isang lugar kung saan sunod-sunod ang pagkamatay ng mga binatang hindi pa natuli. Si Kim Chiu naman ay gaganap bilang OFW na si Amor sa "Hotel" na piniling mag-quarantine sa isang lumang hotel. Matapos ang ilang araw na pamamalagi, biglang mawawala ang kanyang mga kaibigan.

Ang "Love at First Stream" at "Huwag Kang Lalabas" ay naging opisyal na kalahok din sa 2021 MMFF.