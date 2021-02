Bagong seryeng ‘Viral’ napapanahon, ayon kay Dimples Romana

Tampok sa bagong seryeng ‘Viral’ sina Dimples Romana, Jake Cuenca at Charlie Dizon. Instagram: @dimplesromana/ @juancarloscuenca/ @charliedizon_

MAYNILA – “Relevant” o napapanahon ang kuwento ng “Viral,” ang pinakabagong serye ng ABS-CBN, ayon sa lead actress ng proyekto na si Dimples Romana.

Makakasama ni Romana sa serye sina Jake Cuenca at Metro Manila Film Festival (MMFF) 2020 Best Actress Charlie Dizon.

Iikot umano ang storya sa mga napapanahong issue ng pagkakalat ng video scandal.

“’Viral’ is a very complex, very relevant project that we are all about to begin with,” kuwento ni Romana, na gagampanan ang papel ng isang overseas Filipino worker.

“I’m very happy to start a project like this and with the rest of the cast… Maraming-marami tayo matututunan,” dagdag ng aktres.

Ayon naman kay Cuenca, bagong challenge ang kaniyang role.

Nagbasa umano siya ng libro tungkol sa politika para magampanan ang kaniyang character.

“I’ve been studying a bit of politics these past few months,” kuwento ng aktor.

Aminado naman si Dizon na nakakaramdam ng pressure matapos makuha ang Best Actress award sa MMFF.

“Nandoon po ‘yong pressure pero siyempre, napag-usapan na rin po namin ‘yon, na magtutulungan po kami. More on excited,” ani Dizon.

Kasama rin sa cast sina Louise Abuel, Vance Larena, Aljon Mendoza, Markus Paterson, Jameson Blake, Karina Bautista, Ria Atayde, and Kaila Estrada.

Magsisimula sa Marso ang lock-in taping para sa “Viral, ”na dinirek nina Dado Lumibao at Froy Leonardo.

-- Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News

