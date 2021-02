ALAMIN: Kilig offerings na ipalalabas online ngayong pandemic Valentine's

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Hindi mapipigilan ng pandemya ang hugot at kilig movies ng mga fresh tambalan na ipapalabas online, ngayong palapit na ang Araw ng mga Puso, sa gitna ng pandemya.

Kuwento ng right love at the wrong time ang bagong iWant-TFC original series na "Unloving U."

Bida dito sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio, kasama ang real life couple na sina Ariel Rivera at Gelli de Belen.

"Ang sweet nila, ang bagets, sana ganyan din tayo pagdating ng, alam mo... Makarinig lang sila ng music, sumasayaw-sayaw na sila, off-cam po 'yun ha," sabi ni Andalio.

Fresh tambalan naman sina Xian Lim, Kylie Verzosa at Marco Gumabao sa hugot movie na "Parang Kayo, Pero Hindi."

Mga relationships na walang label ang sentro ng pelikula, bagay na naka-relate si Gumabao, na nag-iisang single sa cast.

"I’ve been in that situation before and it sucks," sabi ni Gumabao.

"Love wins" at "love knows no gender" naman ang mensahe ng kilig Valentine offering ng Black Sheep: ang movie version ng BL series na "Hello Stranger."

–Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News