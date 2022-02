MAYNILA -- Isang taon matapos niyang magpaalam sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano," binalikan ng aktres na si Yassi Pressman ang mga huling araw nang pagganap niya bilang si Alyana Dalisay, misis ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Coco Martin).

Ayon kay Pressman, ang mga tweet at mga retrato sa social media na kanyang nakita ang nagpaalala ng masasayang sandali niya sa serye.

"Last week, isang taon na po noong namaalam si Alyana Arevalo-Dalisay. Naalala ko lahat ng mga kapamilya ko at ang mga masasayang mga tawanan namin dahil sa lahat ng mga tweets at photos na mga pinost ninyo. Na-miss ko tuloy po ang lahat!!! Aall my Kuyas and Ates and Directors! And EVERYONE! I MISS YOU ALL!!" aniya.

"Eto ay ang mga iilan sa mga unseen footages namin of my last few days on one of my favorite shows of all time," dagdag niya.

Matatandaang limang taon na naging parte ng "Ang Probinsyano" si Pressman.

"Blessed to have worked with all of these amazing people on and off screen, salamat po sa lahat ng mga kaibigan na naging totoong mga kapamilya ko. Salamat Dreamscape Family at ABS-CBN always and forever. Sa lahat po ng mga naging adventure ng buhay ko, isa sa mga pinakapaborito ko ay iyong mga kasama ko kayo. 2016-2021. Hanggang ngayon sana patuloy pa rin po nating tangkilikin ang #AngProbinsyano, and teleserye po para sa mga Pilipino," ani Pressman.

