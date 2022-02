MAYNILA -- "Hindi ko kailanman sinabi na mang-cheat tayo."

Ito ang binigyang diin ng aktor na si Robin Padilla sa sinabi niya noon na nauunawaan niya ang 'di umano pambabae ni Aljur Abrenica na hiwalay na ngayon sa misis nito na si Kylie Padilla.

Sa "Headstart" nitong Huwebes, binigyang linaw ni Padilla ang kanyang opinyon tungkol sa panloloko.

"Yung gumagawa ng isyu na 'yan ay hindi niya napanood ang buong interview. Kasi kung napanood niya ang buong interview, ang sinasabi kong una, 'yung cheating na 'yan ay hindi pagnanakaw 'yan. Ang cheating tumingin ka lang sa isang babae, sa Islam kasi cheating na 'yun kahit wala kang ginawa, basta nag-isip ka, cheating na 'yon," ani Padilla sa host na si Karen Davila.

Nilinaw din ng aktor ang kanyang ibig sabihin nang banggitin na nauunawaan niya ang manugang nang magloko ito.

"Imposibleng hindi maglaro 'yan sa isip ng isang lalaki. Magdududa pa ako dito sa aking son-in-law kung hindi kailanman pumasok sa isip niya na... come on, di ba? Wow. Eh may problema ka kung hindi 'yan pumapasok sa isip mo. Hindi ko naman sinasabi na gawin mo. Hindi ko sinabi: 'Sige, gawin mo. Ako bahala sa iyo,'" ani Padilla.

"At yung sinabi ko pa na mag-Muslim ka, kasi po ako ini-example ko ang sarili ko. Noong nag-Muslim ako, nabago ko 'yung sarili ko. Wala po akong sinabi diyan na polygamy. Ang sinabi ko lang noon na kung ako sa kanya mag-Muslim ka kasi magbabago ang iyong mentality. Kasi sa Islam kailangan mong pakasalan, 'di ba? ... Pero hindi ko kailanman sinabi na mang-cheat tayo man. Hindi 'yung 'gawin mo', hindi," giit ni Padilla na humarap sa "Headstart" bilang kandidato sa pagka-senador sa darating na halalan.

Sa vlog ni Ogie Diaz noong Hulyo 2021, kinumpirma ni Padilla na hiwalay na ang anak na si Kylie sa asawa nitong si Abrenica dahil umano sa pambabae ng aktor.

Ikinagulat nang maraming netizen nang sabihin din nito na nauunawaan niya ang nagawa ni Abrenica bilang isang lalaki, lalo pa’t makailang ulit na rin umano siyang nangaliwa noon.

Dagdag pa nito, hindi umano siya naniniwala na may lalaking kayang tumanggi sa tukso ng pambababae.

Sa vlog naman ni Mariel Rodriguez, misis ni Padilla, sinabi ng aktor na hindi umano lubusang naunawaan ng marami ang kaniyang naging paliwanag sa panayam kay Diaz.

“Hindi lahat ng tukso ibig sabihin you fell for it. Iintindihin nila muna bago nila ako huhusgahan, kasi ang iba hindi naman nila napanood nang buo 'yung interview,” saad ni Robin. “'Yung iba dun lang sa caption, binanatan na ‘ko nang sobra-sobra.”

Ikinasal noong Disyembre 2018 sina Kylie at Abrenica na mayroong dalawang anak na sina Alas Joaquin at Axl Romeo.

