Janine Gutierrez ibinahagi ang gustong makatrabahong Kapamilya stars

Ngayong certified Kapamilya na ang award-winning actress na si Janine Gutierrez, ibinahagi niya ang wish list niya ng ABS-CBN stars na gustong makasama sa trabaho, mapa-serye man o pelikula.

Kasama raw dito sina Anne Curtis, Angelica Panganiban, Angel Locsin, Jodi Sta. Maria, at Iza Calzado.

"'Yan mga idol ko talaga 'yan... So many women I look up to," ani Gutierrez sa isang press conference.

Aminado rin si Gutierrez na iniidolo niya si Liza Soberano at ang tambalan nito kasama si Enrique Gil.

Sa parehong press conference, sinagot na rin ni Gutierrez ang request at suggestion ng fans na gawin siyang Valentina, ang kontrabida sa inaabangang "Darna" series.

"It's so interesting to me, kasi, of course, I’m a fan of Darna, I’m a fan of all the old films," ani Gutierrez.

Ayon kay Gutierrez, pinanood niya noon ang lolang si Pilita Corrales nang gampanan nito si Valentina sa 1994 movie ng "Darna."

Wala mang katiyakan sa "Darna" project, ang sigurado ay sisimulan na ni Gutierrez ang kaniyang first serye sa ABS-CBN at mapapanood din siya sa "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo.

May nakapila din umanong pelikula para kay Gutierrez sa ABS-CBN Films.

Ayon kay Gutierrez, personal na desisyon ang paglipat niya kamakailan sa ABS-CBN. Buo rin ang tiwala at kumpiyansa ng aktres sa ABS-CBN sa kabila ng stiuwasyon ng network.

Ibinahagi rin ni Gutierrez na hindi niya first time tumapak sa studio ng ABS-CBN nang mag-guest sa "ASAP" noong Enero 24.

"Dito sa ELJ, nag-field trip kami noong high school. As in studio tour. Umikot kami sa set ng 'Game Ka Na Ba?'" kuwento niya.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News

