Fifth Pagotan, direktor ni Toni Gonzaga sa 'My Sassy Girl'

MAYNILA -- Ibinahagi ng dating "Pinoy Big Brother" housemate at ngayon ay isa ng direktor na si Fifth Solomon Pagotan ang saya na makatrabaho ang hinahangaang aktres na si Toni Gonzaga.

Si Pagotan ang direktor ng inaabangang pelikula na "My Sassy Girl," ang Philippine remake ng sikat na 2001 Korean film.

"Nakakatuwa na makatrabaho si Ate Toni. Kasi hindi ba dati pinapanood ko ang romcom movies niya, ngayon dinidirek ko na siya. So nakakatuwa," ani Pagotan sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Nagbahagi pa si Pagotan ng ilang detalye sa inaabangang pelikula.

"Twentieth anniversary niya this year so very excited kami para ihandog ito sa lahat ng ating Kapamilya," ani Pagotan.

Pagkatapos maging bahagi ng "Pinoy Big Brother" at subukan ang pag-arte, ipinagpatuloy ni Pagotan ang pagnanais na maging direktor.

"Noong nagteteleserye ako, movie, parang may kulang. Mas gusto ko kasi ako 'yung in control tapos medyo visionary ako, pakialamero ako sa creative stuff. Parang hindi ako happy. So ang ginawa ko nag-master's ako sa Australia, nag-book ako kaagad tapos nag-aral ako roon. Sobrang hirap, ang mahal pa roon. So nag-work ako roon, nag-waiter ako, pero ang sayang experience. Gusto ko 'yung mga ganoon kasi as a storyteller you need to experience everything hindi ba?" kuwento ni Pagotan.

"Pagbalik ko rito nagsulat ako kasi brokenhearted ako noon. Sinulat ko 'yung sakit at pinagkakitaan ko ang sakit. May nag-produce, pinitch ko sa friend ko. So 'yun tuloy-tuloy na. Nag-movie ako with Alex (Gonzaga), Viva, tapos ngayon yung 'My Sassy Girl,'" dagdag ni Pagotan.

Ani Pagotan, si Alex na matalik niyang kaibigan ang isa sa mga unang nagtiwala sa kanya bilang direktor.

Ayon kay Pagotan, masaya siya para kay Alex na noong nakaraang buwan lang ay inamin na kasal na siya sa politikong si Mikee Morada.

"Parang happy pill ko si Alex. Wala kasi akong masyadong friends, introvert ako. So ang saya lang na in a way nagkaroon ako ng family, ng sister sa kanya," ani Pagotan na naroon din mismo sa kasal ni Alex.

"Super happy ako for them kasi si Alex, ano 'yan, hopeless romantic siya. Ang akala niya ang buhay parang pelikula (na) happy ending. I think nakamit niya 'yon kay Mikee. Talagang nakita ko na 'yung happy ending sa kanila, na walang ending," ani Pagotan.

