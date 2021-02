Direk Fifth Pagotan, pangarap na makatrabaho sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Isa sa mga pangarap ni Fifth Pagotan ay ang maging direktor ng sikat na tambalan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Ibinahagi ni Pagotan ang kanyang hiling sa mismong ina ni Padilla na si Karla Estrada sa pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

"Siyempre kung mangangarap ka lakihan mo na, mga KathNiel ganyan. Kasi di ba? Kilig na kilig ako sa KathNiel," ani Pagotan bilang tugon sa tanong ni Estrada kung sino ang pangarap niyang makatrabaho sa isang proyekto.

Ayon kay Pagotan, isang fantasy movie ang nais niyang gawin sakaling mabigyan ng pagkakataon na maging direktor ng sikat na tambalan.

"Mahilig ako sa surreal, sa fantasy. Kasi naniniwala ako na ang pelikula ay hindi lang siya reflection ng buhay; escape siya sa buhay. So gusto ko gawing kakaiba ang mundo. 'Yung mga imposible gusto kong gawing posible, so mala-surreal ang gusto ko for them," ani Pagotan.

Dating "Pinoy Big Brother" housemate si Pagotan na sumabak din sa pag-arte bago nagsimulang maging direktor.

Ayon kay Pagotan kahit pa nasa showbiz na at umaarte, ang maging sikat na direktor pa rin ang kanyang pangarap.

"Actor? Parang gusto ko lang sa comedy pero hindi siya pumasok sa isip ko. Mas gusto ko talaga ay award-winning director, why not 'di ba?" ani Pagotan.

Si Pagotan ang direktor ng inaabangang Philippine remake ng 2001 Korean movie na "My Sassy Girl" na pagbibidahan nina Toni Gonzaga at Pepe Herrera.

