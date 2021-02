Anji Salvacion ng Squad Plus, emosyonal matapos mag-positibo ang ina sa coronavirus

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Anji Salvacion, isa sa miyembro ng The Squad Plus, ang maluha sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles nang kanyang aminin na nagpositibo sa coronavirus ang kanyang ina na isang nurse sa Surigao.

Dahil sa malayo sa isa't isa, magkahalong pagka-miss at takot ang nararamdaman ni Salvacion.

At kahit magaling na ang kanyang ina, hindi pa rin mawala ang kanyang pag-aalala dahil sa tuloy pa rin ito sa kanyang tungkulin bilang isang frontliner.

"I'm still worried kasi baka maulit. Then there's new variant of the virus, nag-mutate. I can't bear to think that my mom is always exposed sa may COVID na tao," kuwento ni Salvacion.

Ayon kay Salvacion, ang kanyang ina ang nagsisilbi niyang inspirasyon.

"My mom is an amazing person, what can I say? Para sa akin she's the best. She's just perfect to my eyes. I find her inspiring because she's strong, she's alone lang because I don't have a dad na. She's raising us for like 11 years alone. She's strong and independent woman and I love her so much," ani Salvacion.

Watch more in iWantTFC

Matatandaang bago mapabilang sa The Squad Plus, ang mas pinalaking pamilya ng The Gold Squad na nag-umpisa mula sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Kadenang Ginto," unang nakilala si Anji ng publiko sa pagsali niya sa "Idol Philippines" noong 2019.

Sa ngayon ay isa si Salvacion sa mga mang-aawit na nagtatanghal sa "ASAP Natin 'To."

Sumabak na rin sa pag-arte si Salvacion na parte ng digital series na "Unloving U" na pinagbibidahan nina Loisa Andalio at Ronnie Alonte sa direksiyon ni Easy Ferrer.

Mapapanood ang "Unloving U" sa pamamagitan ng iWantTFC simula Pebrero 8.

Related video:

Watch more in iWantTFC