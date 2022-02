PBB: Nominadong housemates, naglabas ng saloobin

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Naglabas ng kanilang saloobin ang mga nominadong adult housemates ng "Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10."

Sa video na inilabas ng "PBB," ibinahagi ng mga nominadong sina Roque Coting Jr., Andrei King, at Thamara Alexandria ang naramdaman nang mapabilang sa listahan ng maaring mapatalsik sa sikat na dilaw na bahay.

"I just feel ashamed Kuya na it was me na 'yung napili. I think the performance that I did wasn't who I am for the past few weeks. And I know that I can, and I know that I will, Kuya," ani Alexandria na inaming nasaktan sa resulta ng nominasyon.

"I did get hurt a lot kasi I've built family here. I was thinking na agad na it could be me na lalabas na agad," ani Alexandria na naging nominado matapos makuha ang pinakamataas na boto mula sa mga kasamahang housemates.

Kung labis na naapektuhan si Alexandria, naging mas maluwag naman para sa kina Coting at King ang nominasyon.

"Kung anuman po ang mangyari kuya sobrang masaya po ako na nakapunta ako sa bahay mo," ani Coting.

"Ang biils po. Hindi ko po napapakita kung paano si Andrei King sa mga task. Kaya medyo nakakalungkot kuya pero ganoon talaga ang buhay," ani King.

Watch more on iWantTFC

Si King at Coting ay awtomatikong nominado matapos silang mabigo sa kanilang secret task na makuha ang posisyon na "boss."

Nitong Linggo, inanunsiyo na rin na dalawang adult housemate ang mapapalabas sa Bahay ni Kuya sa magaganap na first eviction.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC