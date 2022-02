Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat nina Darren Espanto at Kyle Echarri na magkaroon ng isang kaibigan tulad ni Ria Atayde, na tumatayong ate para sa kanila.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, nagkuwento sina Espanto at Atayde tungkol sa kanilang pagkakaibigan na nagsimula noong 2016 nang magkakilala sila sa Star Magic Ball.

Isa pa sa kaibigan nina Espanto at Atayde ay ang mang-aawit at aktor na si Echarri na nagkuwento rin sa halaga ni Atayde sa kanyang buhay.

"For Kyle and I, it's very important. We are so grateful to have Ate Ria in our lives. Kasi we learn from each other po. We learn so many things from Ate Ria. And she really treats us like we're family po. She goes out of her way to give us gifts out of nowhere, kasi trip niya lang 'yung mga ganoon po," ani Espanto.

"Ria Atayde is one of the most selfless people you will ever meet on Earth," dagdag pa ni Espanto.

Ayon naman kay Echarri, bagamat hindi pa ganoon katagal ang pagkakaibigan nila ni Atayde, malaki ang pasasalamat niya na nandoon ito sa panahon na kailangan niya ng kaibigan.

"I only met Ri in real life last year lang. And we became friends po agad. Sobrang significant po kasi 'yung 2021 para sa akin and she was there with me through all of it. Sobrang nandoon po siya sa lahat para sa akin. Sobrang thankful po ako super happy and Ri was there for me until now," aniya.

"Kaya lagi kong sinasabi sa kanya, and sinasabi ko rin kay Darren, na Ri is such a good friend I hope that she finds the right person," dagdag ni Echarri.

Ayon kay Atayde, napalapit naman siya kay Echarri dahil kay Espanto at Enchong Dee.

Sa ngayon ay parte si Atayde ng seryeng "Viral Scandal." Magkasama naman sa "ASAP Natin 'To" sina Echarri at Espanto.