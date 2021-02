Matty, Enzo at Lucas ng iDOLLs, malaki ang pasasalamat sa pagiging parte ng 'ASAP'

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat nina Lucas Garcia, Matty Juniosa, at Enzo Almario, miyembro ng grupong iDOLLs, sa pagkakataon na maging parte ng "ASAP Natin 'To."

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, inamin ni Garcia na isang pangarap na natupad ang magtanghal sa "ASAP."

"Ultimate dream ko po 'yon. Marami po akong fallback, marami akong gustong gawin sa buhay, gusto kong maging flight attendant, cruise ship singer pero ang ultimate dream ko simula bata ako ay maging regular performer ng 'ASAP' at natupad na. Nandito na ako. Ibibigay namin 'yung best namin every Sunday," ani Garcia.



Para kay Almario, kakaibang pakiramdam bilang isang mang-aawit ang maging parte ng "ASAP."

"Siyempero nung nakatapak kami sa 'ASAP Natin 'To,' kahit paulit-ulit po kaming nag-a-'ASAP Natin 'To' parang laging first time po, napaka-magical na moment po. ... Pero seryoso, it's an honor to be there po parang yon ang nakakabuo as a singer," ani Almario.

Ayon kay Juniosa, dahil sa bihirang pagkakataong ibinigay sa kanila ay ibinibigay nila ang lahat tuwing sila ay magtatanghal.

"Saka every single time, (halimbawa) 'yung prod, today lang ibinigay, kami talaga 'bakla, halika na.' Magpo-formulate talaga kami ng bagong bale, bagong kemi, bagong ganito, magpupuyat kami," ani Juniosa.

Dagdag ng grupo maliban sa pag-awit, iba rin ang saya na makasama at makita ang naglalakihang bituin sa industriya.

"At saka kapag nasa 'ASAP' kami, kahit rehearsal pa lang, tapos nakapalibot na sa amin ang lahat ng artista para kaming nasa heaven," ani Garcia.

Ayon sa grupo, isa sa mga hindi nila makakalimutan ay ang pagtatanghal kasama si Regine Velasquez.

"Yung kay Mama Reg parang every time na magpe-perform kami next to her nakakaloka po talaga, kasi para bigla siyang bumubuga out of nowhere so ako po parang nabi-bless ako as a person na narinig ko yon," ani Juniosa.

"Yung imbes na matakot ka dahil ni laser note ka niya, matutuwa ka (pa)," dagdag ni Lucas.

Sina Garcia, Juniosa, at Almario ay mga naging kalahok sa "Idol Philippines" noong 2019 kung saan si Zephanie Dimaranan ang itinaghal na kampeon.

