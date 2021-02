JC Alcantara, malaki ang pasasalamat sa pagiging 'quarantine star'

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ni JC Alcantara sa pagiging "quarantine star" dahil sa sikat na BL (boys' love) series na "Hello Stranger," na ngayon ay magiging pelikula na.

"Sobrang grateful ko po na nabigyan ako ng projects nitong lockdown. Kumbaga, ang daming artista na nawalan ng project kaya sobrang laki ng utang na loob ko sa ABS-CBN, maraming salamat po," ani Alcantara nitong Martes sa programang "Sakto" ng TeleRadyo,

Watch more in iWantTFC

Ayon kay Alcantara, naging tuloy-tuloy ang pagdating ng biyaya sa kanya kahit na may lockdown matapos ang tagumpay ng "Hello Stranger" kung saan kasama niya si Tony Labrusca.

"'Di ko in-expect na after noon mayroong mga blessing na dumating kaya sobrang nagpapasalamat ako sa management ko," ani Alcantara na binalikan ang hirap na dinanas sa paggawa ng serye dahil sa lockdown.

"Sito (sa 'Hello, Stranger') sa bahay ko lang po talaga shinoot ang mga napapanood sa series. Kumbaga lahat ng set-up, ako rin po. 'Yung ilaw, wardrobe, ako na nag-aayos at camera ako na rin po ang may gamit doon," kuwento niya.

Ayon kay Alcantara malaki ang pasasalamat niya na nabigyan siya ng pagkakataon para gampanan ang karakter ni Mico Ramos na aniya ay niyakap ng mga manonood.

"Sobrang grateful ko na magampanan itong Mico Ramos. Kumbaga bilang isang ally ng LGBT community marami po akong natulungan at napasaya. Ang dami rin pong taong tumanggap sa karakter ko, ang daming naka-relate, kaya ang daming nagme-message sa akin that time nung [naipalabas] po ito," ani Alcantara.

Mapapanood ang "Hello, Stranger The Movie" simula Pebrero 12 sa pamamagitan ng KTX.ph.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC