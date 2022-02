MAYNILA -- Isang mensahe ng suporta at paghanga ang ibinahagi ni Alyssa Valdez sa nakasamang celebrity housemate sa "Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10" na si Anji Salvacion.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, binigyang-pugay ni Valdez sa isang video greeting ang pagiging matatag ni Salvacion sa hamon ng buhay.

Watch more on iWantTFC

"Hello Anji, I am so, so proud of you. Sa lahat ng pinagdaanan natin sa loob ng Bahay ni Kuya, nakita ko kung gaano ka katibay and gaano ka ka-strong as a person. Dahil doon, proud na proud ako sa iyo," aniya.

Dagdag pa ni Valdez, lagi lang siyang nakasuporta kay Salvacion.

"Just continue to be the curious girl, the curious lady na nakilala namin. Kahit anong tanong, nandito lang si Ate Alyssa para sagutin 'yan. Lagi mong tatandaan, nandito lang kami para sa iyo, supporting you and cheering for you. I love you Anji! See you soon," ani Valdez.

Pinasalamatan naman ni Salvacion si Valdez at iginiit na lagi rin siyang nakasuporta rito.

"Thank you for being such a big sister not just to me but sa lahat din ng nakakabata na housemates sa loob ng bahay. I just want you to know that I will always be here for you... Just know na I will be there for you no matter what. I love you, ate Ly. See you soon," aniya.

Matatandaang sina Valdez at Salvacion ang nagwaging Top 2 celebrity housemates sa ika-10 edisyon ng "PBB."

Mapapanood ang "PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.