Yamyam Gucong, nakabili na ng lupa, sasakyan para sa pamilya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nagbunga na ang pagsisikap at tiyaga sa trabaho ni "Pinoy Big Brother: Otso" big winner Yamyam Gucong.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ni Gucong ang mga bagay na naipundar na niya para sa kanyang pamilya.

"Isa noon ay nakabili ako ng lupa. Amin na 'yung sinasakahan namin dati. Tapos bumili rin ako ng sasakyan," ani Gucong.

Nakapagtayo na rin ng maliit na negosyo si Gucong para pa rin sa kanyang pamilya.

"May bakeshop. May konting negosyo ako, hindi rin 'yon akin, para sa kanila rin 'yon, family business," ani Gugong na itinayo ang panaderya sa probinsiya.

Ani Gucong, ang mga kapatid niya ang nagpapatakbo sa kanilang negosyo.

Ayon kay Yamyam, handa siyang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. At sa kabila nang hindi palaging pagkikita, ginagawa niya ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa pamilya.

Nang hingin naman kung ano ang maipapayo sa mga taong napapahiwalay sa mga mahal sa buhay dahil sa trabaho, sagot ni Gucong: "Ang advice ko lang is always pray talaga sa Panginoon natin. I-relate ko lang sa nangyari sa akin. Sobra akong na-stress na mapalayo sa kanila, so isipin mo na lang kung gaano kahirap ang buhay mo dati at ano ang inspirasyon mo sa buhay para maibigay at ma-provide mo sa mga mahal sa buhay. Manalangin ka lang at ibibigay 'yan ng Diyos," ani Gucong.



Sa kanyang nagdaang post sa Instagram para sa kanyang kaarawan nito lamang Disyembre, puno ng pasasalamat ang mensahe na ibinahagi ni Gucong sa Diyos, sa kanyang pamilya at sa mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa kanya.



"Isang panibagong yugto na naman ng aking buhay, maraming salamat sa pamilyang palaging nandiyan para suportahan ako sa lahat ng bagay. And most of all, nagpapasalamat ako to our Heavenly Father na siyang nagbibigay lakas sa bawat tao upang malagpasan ang kinakaharap na dagok sa buhay," ani Gucong.

"Sa lahat ng naniniwala sa 'kin at sa lahat ng nagmamahal na fan club ... or sa mga silent supporters ko maraming salamat sa inyong lahat dahil naging parte kayo sa bawat taon ko," dagdag ni Gucong.

Binansagang “Iskulit Bai ng Bohol” si Yamyam na nagwagi sa “PBB: Otso” noong 2019.

Sa ngayon ay parte si Gucong ng online series na "Hoy, Love You" na pinagbibidahan nina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo.

Libreng mapapanood sa iWantTFC ang "Hoy, Love You."

Related video:

Watch more in iWantTFC