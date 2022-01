MAYNILA -- Isang kulay asul na pigurin ng rhinoceros ang inilagay ni Regine Velasquez noon sa ilalim ng mesa para malayo sa ibang babae ang mister na si Ogie Alcasid.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, sa pagdiriwang ng Chinese New Year, nagabalik-tanaw si Velasquez sa naging payo sa kanya ng isang feng shui expert para hindi lapitan ng babae si Alcasid.

"We were staying na in one house hindi pa lang namin sinasabi na we're staying together na. Nagpa-feng shui kami, tapos 'yung babae na nagpu-feng shui, sabi niya, 'Naku si Boss Ogie parang lapitin ng babae. So binigyan niya kami ng blue rhinoceros... na ilalagay ko sa ilalim ng table," kuwento ni Velasquez.

"Tawa ako nang tawa. 'Yung asawa ko apparently naniniwala siya roon. Tawang-tawa ako roon sa talaga ba hindi ka na lalapitan ng mga babae kapag mayroon tayong rhinocerus," dagdag ni Velasquez.

Pero sa huli, ibinahagi ni Velasquez na hindi naging epektibo ang asul na rhinoceros.

"Kasi alam mo ang asawa ko he is very charming. He's a singer na malaking plus 'yon sa kababaihan. Hindi ba 'yung tumutugtog lang ng gitara (tumitili) na tayo eh 'yung kakantahan ka pa. Tapos nakakatawa talaga siya. So kahit 'di niya sinasadya nalalapitan talaga siya ng babae. Tapos alam na alam ko na kapag nilalandi siya," ani Velasquez.

Nito lamang Disyembre, ipinagdiwang nina Velasquez at Alcasid ang kanilang ika-11 taon bilang maga-asawa.

Sa ngayon, magkasama sina Velasquez at Alcasid sa "ASAP Natin 'To."