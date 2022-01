MAYNILA -- Matutuloy na ang "Iconic" concert tour nina Regine Velasquez at Sharon Cuneta sa North America sa darating na Hulyo.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, sinabi ni Velasquez na dapat sana ay nangyari ang concert tour noong 2020 pa.

"Unfortunately dumanas tayo ng kahirapan at hindi tayo puwedeng maglakbay muna. Pero ngayon tuloy na tuloy na sa July with, of course, ang idol nating lahat at pinakamamahal nating Megastar Sharon Cuneta," ani Velasquez.

Pero pag-amin ni Velasquez, hindi niya alam ang magiging reaksiyon niya sa muling pagharap live audience.

"I am so excited pero hindi ko alam kung paano ako magre-react kasi tatlong taon na akong hindi nakakakita ng live audience. So hindi ko alam baka ma-shock na lang ako. Baka kumakanta na si Ate Shawie nakaganito (tulala) pa rin ako," ani dagdag ni Velasquez.

"I'm sure (maiiyak ako) 'yung first show, parang hindi ko alam kung paano ko iha-handle," dagdag ni Velasquez.

Matatandaang Oktubre 2019 nang maganap ang "Iconic" concert nila sa Araneta Coliseum.