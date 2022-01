Jayke Joson files cyberlibel raps against Annabelle Rama in Las Piñas City Prosecutors Office on Monday

MAYNILA -- Kinasuhan ngayong Lunes ng National Bureau of Investigation o NBI si Annabelle Rama ng cyberlibel batay sa reklamong inihain ng dating business associate ni Senator Manny Pacquiao na si Jayke Joson.

Ito’y kaugnay sa balitaktakan nila sa social media.

“The NBI formally wrapped up its probe and recommended to file a cyberlibel raps against Annabelle Rama in Las Piñas City Prosecutors Office,” inihayag si Joson sa kanyang media statement.

Matatandaang pumalag si Joson nung 2021 sa mga social media posts ni Rama kung saan inakusahan siyang magnanakaw nung panahong kasama pa niya si Pacquiao.

“I pursue this case to fight a bully and a spreader of fake news,” sabi ni Joson na tumatakbo ngayong #Halalan2022 sa ilalim ng Frontliners party list. “These people who act like trolls like Annabelle Rama are creating fake news to discredit the name of a person for personal gain.”

Hindi rin daw niya maaatim na dungisan ng talent manager ang malinis niyang pangalan. “Bigyan natin ng sampol ang mga walang habas na gumagawa ng maling impormasyon sa kanilang personal accounts. Labanan natin yan!” sabi ni Joson sa panayam sa kanya ng media kanina.

Na-file ang kaso laban kay Rama ni NBI special investigator Waldo Palattao kasama si Joson.

Ayon naman sa abogada ni Rama na si Maggie Abraham, hindi pa nila nababasa ang detalye ng kaso. Aantayin na lang daw nila ang kopya ng subpoena ng korte para makasumite sila ng kanilang counter-affidavit.

For the record, giit ni Abraham, nauna nang nag-file si Rama ng cyberlibel case laban kay Joson nung December 7, 2021 sa Office of the City Prosecutor of Quezon City.

Ito’y bunsod ng panayam kay Joson sa isang media online site nung Oktubre 2021 kung saan tinawag niya itong swindler na may mga pending cases pa.

“He likewise said in that interview that Ms. Annabelle Rama has pending cases for estafa at RTC Manila and other pending cases before courts in Quezon City when Ms. Rama has no pending cases in these courts,“ sabi ni Abraham sa ABS-CBN News. “We secured certifications from OCC-RTC and MTC of Manila and QC proving that she has no pending cases with them.“

Ayon din kay Abraham, may hearing na tungkol sa kaso nung Enero 21 pero hindi dumalo dito si Joson. Nakatakda ang next hearing sa kaso ni Rama laban kay Joson sa Pebrero 18.