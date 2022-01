DonBelle (kaliwa) at SethDrea. Metro.Style, Instagram.com/blythe

MAYNILA -- "Masuwerte" ba ngayong Year of the Water Tiger ang mga love team tulad ng DonBelle at SethDrea?

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ng feng shui expert na si Hanz Cua ang kanyang forecast para sa mga Kapamilya stars.

Aniya, ang DonBelle o ang love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano ay magiging "masuwerte" ngayong taon at magkakaroon ng maraming proyekto.

"Si Donny is Year of the Earth Tiger, si Belle is Year of the Water Horse. Alam mo ang Tiger at ang Horse, very compatible. Ang compatibility ng DonBelle this year ay maganda, may mga opportunities sa kanila at projects." ani Cua.

Nakikita rin ni Cua na magiging maganda ang Year of the Water Tiger para kina KD Estrada at Alexa Ilacad, na dating housemates ng "Pinoy Big Brother."

"Si KD ay Water Horse, si Alexa naman po is year of the Metal Dragon. Si Horse at si Dragon, kapag nag-combine 'yang dalawa this year, ang success marami. Marami silang projects, maganda rin po ang combination ng Horse at ng Dragon," aniya.

"Suwerte" rin ang darating sa dating "PBB" housemate na si Anji Salvacion, na Year of the Water Horse.

"Nasa Horse naman ang accomplishment star so maraming accomplishments regarding sa money. Huwag nang maging choosy, i-push ang projects na 'yan at maglagay ng tiger sa northeast sector," ani Cua.

Samantala, ibinahagi ni Cua na hindi kasing ganda ang taong ito para sa aktres na si Francine Diaz, na Year of the Wooden Monkey. Ngunit nakita naman ng feng shui expert na puwede pa rin siyang magkaroon ng magandang pagkakataon ngayong Year of the Water Tiger.

"This year, ang Year of the Wooden Monkey, ang Monkey kasi ay medyo not-so-compatible with the Year of the Tiger. Make sure lang ng mga Year of the Monkey, ang northeast sector ng kanilang bahay walang activity. Walang maingay diyan to cure the tai sui or conflict of the year," aniya.

"Pero nakita ko naman sa chart niya, may opportunity sa month of September, November, and July. Very busy siya sa mga project niya."

Maraming "suwerte" naman ang puwedeng asahan ng mga kasabayan ni Francine na sina Seth Fedelin at Andrea Brillantes, na mas kilala bilang love team na SethDrea, ayon kay Cua.

"Si Seth is Year of the Metal Horse, si Andrea naman Year of the Metal Goat. Ang Horse at ang Goat ay mag-best friend, very compatible. 100% po ang compatibility nila this year," aniya.

"Si Horse nasa kanya ang malaking suwerte, si Goat naman nasa kanya ang delay so dapat maglalapit ang mga Goat sa Horse this year. Dahil si Horse ang magdadala ng malaking accomplishment, malaking project, malaking break sa kanilang dalawa this year," dagdag ni Cua.