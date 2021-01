Nadine Lustre ayaw magkaanak sa ngayon, mas gustong mag-ampon

Nadine Lustre. Instagram: @nadine

MAYNILA – Aminado si Nadine Lustre na sa ngayon ay ayaw niyang magkaanak at sa halip ay mas gugustuhin niyang mag-ampon ng bata.

Sa vlog post ng celebrity cosmetic surgeon na si Aivee Teo, tinanong ng doktor ang 27 anyos na aktres kung ilang anak ang gusto nito.

Ayon kay Lustre, kung dati ay sinasagot niya na gusto niya ng 2 anak, nagbago na ito dahil sa mga pangyayari kamakailan.

“Before, every time people would ask me that, I would say 2. But now, I’d say wala. I don’t want to have kids right now. That’s where my head’s at,” ani Lustre.

Dagdag ni Lustre, kung mag-aalaga man siya ng bata, mas gugustuhin niyang mag-ampon.

“I do believe that there are a lot of kids who don’t have parents and who need to be taken care of. So I feel like if I do want to have a kid, I might just adopt,” aniya.

Pero nilinaw ni Lustre na sakaling mabuntis man siya, hindi naman siya hihindi dito.

“If I get pregnant, I’ll go with it. But right now, that’s where my head’s at - I would rather adopt.”