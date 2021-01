Kyla 'di muna nag-social media dahil sa anxiety

Kyla. Instagram: @kylaalvarez

MAYNILA — Pansamantalang nag-delete ng Instagram at Facebook ang singer na si Kyla kamakailan matapos umanong makaranas ng anxiety.

Ikinuwento ito ni Kyla sa caption ng kaniyang Instagram post, na may kasamang retrato mula sa video shoot ng collaboration nila ng R&B singer na si Jay R.

"It’s nice to post pictures of your achievements and stuff like that and get recognized for it. But I just feel like everytime I would open it (social media), someone is passively bragging about an accomplishment, travelling at this time when we can’t travel, getting new projects," anang 40 anyos na mang-aawit.

"It's led me to always compare myself to others. And it's not good for me," aniya.

Pero inamin ni Kyla na hindi rin niya kayang tumagal nang walang social media dahil nakatutulong ito para maging connected siya sa kaniyang pamilya.

Sa hiwalay na post, nag-reflect si Kyla tungkol sa paggamit ng social media.

Ayon sa kaniya, hindi naman maiwasan na ikumpara ang sarili sa ibang tao base sa kanilang social media post.

Pero puwede naman daw kontrolin kung gaano kadalas gumamit ng social media at puwede ring i-filter ang mga content na maaaring madulot ng axiety.

"There are certain things that we can control, like the time we spend on social media; filtering out some things that may trigger our anxiety," sabi ni Kyla sa caption.

Sa huli, pinayuhan ni Kyla ang ibang tao na alagaan ang kanilang mga sarili, lalo ngayong panahon ng pandemya.

"The pandemic has been really tough for all of us. Let us all take care of ourselves, physically, emotionally and mentally," sabi niya.

"It's great to be celebrating with people, and friends everytime they post about their wins on social media, but when it leaves you feeling pressured to keep up and feel unfit, it’s also ok to step back, be vulnerable, just be human and breathe," dagdag niya.

