Larawan mula sa Pinoy Big Brother Twitter account

MAYNILA — Ibinoto ng mga adult housemates bilang bagong boss sa "Pinoy Big Brother" si Kathleen Agir, pero tila di nagustuhan ng balikbayan mula US ang sinabi ng dating boss na si Isabel Laohoo ukol sa kaniyang pagkapanalo.

Nag-usap sina Kathleen at Isabel tungkol sa nangyaring botohan para sa bagong boss sa kanilang weekly task.

Nabanggit kasi ni Isabel na isa sa mga dahilan niya kung bakit niya ibinoto si Kathleen ay dahil galing pa ito sa US at umuwi para sumali sa 'PBB'. Ayon kay Agir, hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Isabel dahil parang naawa lang umano ito sa kaniya kaya siya ibinoto.

"To be honest, I don’t want you to vote me just because I came from another country … I don’t like how you said it to me," sabi ni Agir.

Sa huli, humingi ng tawad si Isabel at pinatatag ang loob ng kasamahan para sa susunod na hamon sa kanila sa Bahay ni Kuya.

"I’m so sorry that you got me wrong talaga. I wanna clear things up with you that we didn’t just put you there that’s because I see it in you."

Mahirap man ang magiging hamon sa kanila sa susunod na linggo, tiwala naman si Kathleen na magtutulungan sila ng mga kapwa housemates para mapagtagumpayan ang kanilang task.

"Nagulat po ako na ako ‘yung napili ng mga housemate kaya thankful din po ako sa kanila, Kuya, because they believed in me and I don’t see that in myself. Kahit ‘di po [ako] masyadong fit for that role palagi po nila akong sinasabihan na I can do it. ‘Di ako nag-iisa at nandiyan lang sila.

"Masaya po ako, Kuya, na ako po ‘yung nahirang na boss. Hindi po siya madaling trabaho po, Kuya, kaya ninenerbyos po ako. Nandon po ‘yung takot ko na hindi magawa, pero nandoon pa rin po ‘yung hope at I’m not feeling alone kasi kasama ko po ‘yung mga housemates ko po.

"‘Yung pagiging boss po, Kuya, hindi ko pa po ‘yun naranasan, parati po nila akong sinasabihan na I can’t do it."

Magkakaroon ng immunity ang bagong boss sa unang nominasyon.

