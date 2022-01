Screenshot mula sa YouTube channel ni Karen Davila.

MAYNILA — Inamin ni "Kadenang Ginto" star Francine Diaz sa vlog ni Karen Davila nitong Sabado na siya'y no boyfriend since birth (NBSB) at walang nanliligaw sa kanya.

"Wala po, promise po. Ang daming hindi naniniwala ‘pag sinasabi kong wala pang nanliligaw. Wala po talaga," ani Diaz.

Ayon kay Diaz, sakaling magkaroon ng pagkakataon hindi niya sinasara ang pinto na magkaroon ng relasyon.

"Wala rin naman pong umaamin kaya wala rin po akong reason para mag-boyfriend," saad ng aktres.

"Siyempre gusto ko rin pong ma-experience kasi parang feeling ko iba rin ‘yung love na mabibigay ko sa teenage years ko ‘pagka adult na ako eh wala eh so career," dagdag pa niya.

Nang tanungin ni Davila kung may napupulsuhan siya maka-love team sa hinaharap, sinabi ng aktres na wala siyang partikular na gusto basta may respeto ito sa kanya at sa pamilya niya.

"Ako po, siguro kahit sino basta mabait siya. Hindi naman po ako talaga naghahanap agad ng bagong ka-love team basta po ‘yung makakasundo ko, at siyempre respect sa aming lahat, sa amin nina mama pati sa’kin."

