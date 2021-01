Divine Lee may payo sa celebrities na gustong magparty sa gitna ng pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Ibinunyag ng TV host na si Divine Lee na naimbitahan din siya sa mga dumalo sa party sa Baguio na binabatikos ngayon sa paglabag sa health protocols.

Ayon kay Lee, aminado siya na noong una ay hindi niya naisip na mali ang naging party.

"As influencers o marami nakasunod sa kanila. They could've thought better, when I was invited. Hindi ko nakita yung mali. Pero I realized, when people started calling it out, oo nga, yung may IATF, that it is wrong... And I feel, like, may lapse of judgment ako, and that probably also happened to them, " ani Lee.

Binatikos sa social media ang pagdaos ng events host na si Tim Yap ng party sa The Manor sa loob ng Camp John Hay sa Baguio City, kung saan may mga retrato umanong kumakalat na walang suot na face mask at face shield ang mga dumadalo, at lumabag ang mga ito sa physical distancing.

Kasama sa mga dumalo si Baguio Mayor Benjamin Magalong, na nagbitiw bilang contact tracing czar, maging ang TV personality na si KC Concepcion, na humingi na ng paumanhin matapos ang insidente.

Matalik na kaibigan ni Lee ang TV host na si Raymond Gutierrez, na nabatikos din dahil sa kaniyang birthday party sa Bonifacio Global City sa Taguig.

May payo naman si Lee kina Yap at Gutierrez.

"At least, we can restrict an extra precaution and show people. Kasi kung makita ng ibang tao, 'O pwede na naman pala, e!' Baka sila-sila, mag-party-party na rin,” aniya.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News