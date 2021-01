Princess Punzalan, masayang maibahagi ang kwento ng Pinoy immigrants sa 'Yellow Rose'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Masaya ang aktres na si Princess Punzalan na maibahagi ang kuwento ng Pinoy immigrants sa Hollywood sa pamamagitan ng pelikulang "Yellow Rose" kung saan kasama niyang bida sina Eva Noblezada, at Lea Salonga.

"Nakakatuwa actually kasi dati piling-pili ang klase ng ethnicity na nakikita mo sa mga pelikula dito sa Amerika o mga pelikula na nanggaling sa Amerika. Pero ngayon, nakakatuwa na mas maraming representation ang mga Asian at nakakatuwa na isa sa mga una itong 'Yellow Rose' na nagpapakita tungkol sa buhay ng mga Filipino," ani Punzalan sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Biyernes.



Pagbabalik-tanaw ni Punzalan, naging mahaba ang proseso bago nasimulan ang paggawa ng "Yellow Rose."

"Tinawagan nila ako for audition noong August of 2014. Tapos nag-shoot kami 2018 kasi it took a long time to find funding for the movie at ang ABS-CBN through Cinematografo was able to give seed money dahil nanalo si Diane Paragas sa Cinematografo. Nanalo 'yung project niya itong 'Yellow Rose' at 'yung seed money from Cinematografo ang ginamit para masimulan ang project na ito," ani Punzalan.

Ayon sa aktres ang "Yellow Rose" ay tungkol sa buhay ni Rosario, isang immigrant mula sa Asya na nangangarap na maging country singer.

"Makikita natin na magkakaroon ng balakid ang kanyang mga kagustuhan pero magkakaroon ng mga solusyon," ani Punzalan na gagampanan ang karakter ni Priscilla, ina ni Rosario.

Simula ngayong araw, mapapanood na sa Pilipinas ang "Yellow Rose" sa pamamagitan ng KTX.ph, iWant TFC, Cignal PPV at Sky Cable PPV.

Samantala, dahil sa pandemyang dulot ng coronavirus (COVID-19) ibinahagi ni Punzalan ang naging pagbabago sa kanyang buhay sa Amerika.

"Talagang nag-iba. Dati ang trabaho ko ay artista na RN (registered nurse) pero ngayon home school teacher. Home schooling ako ngayon," ani Punzalan.

Naikuwento rin ng aktres ang pagbabago pagdating sa pag-a-audition sa Hollywood. Kabilang si Punzalan sa ilang daang libong artista na miyembro ng Screen Actors Guild of America.

"Ngayon bale kapag artista ka rito sa Amerika kailangan mag-miyembro ka sa Actors Access; ngayon kung commercial model ka or commercial actor, LA casting. So magkakaibang websites 'yan para siyang job sites ba. So everyday imo-monitor mo kung ano ang lumalabas na trabaho at anong klaseng artista ang hinahanap nila. Kapag may nakita ka na bagay ka roon, tingin mo pwede mong pag-apply-an, mag-a-apply ka. Magpapadala ka ng picture, resume. Tapos i-e-mail ka ng casting director kung gusto nilang makita ka doing a self-taping. Kapag binigyan ka ng imbitasyon, gagawa ka ng self-tape tapos ipapadala mo sa kanila. Kapag natanggap ka, makakakuha ka ulit ng e-mail bali callback 'yon and then after ng callback 'yung chemistry read. So maraming levels ang audition. Mahaba ang proseso," ani Punzalan.

"Iba rito kasi hundreds of thousands ang artista dito sa Amerika. Kaya ang labanan dito mas matindi pa sa Miss Universe," ani Punzalan.

Bago manirahan sa Amerika ay kilala bilang bigating kontrabida sa Pilipinas si Punzalan.

Isa sa hindi makakalimutang proyekto ni Punzalan ay ang 1997 serye na "Mula sa Puso" kung saan ginampanan niya ang karakter ni Selina.



