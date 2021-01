Olivia Lamasan, game bang idirek ang Claudine-Piolo comeback film?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ng fans ang 2004 romantic-drama movie na "Milan" na huling pinagsamahan nina Piolo Pascual at Claudine Barretto.

At matapos ang 15 taon, mukhang matutuloy na ang reunion project ng dalawa, ayon sa isang panayam kay Barretto.

Pero may tila malaman na update din si Olivia Lamasan, ABS-CBN Films managing director, at siyang direktor din ng pelikulang "Milan."

"Iyung Claudine-Piolo, dapat nagawa namin 'yan even before the pandemic, naalala niyo may balitang lumabas na ganu'n, under development din 'yan," ani Lamasan.

"Baka ako ang hinihintay nila, baka reunion namin ang hinihintay nila," dagdag niya.

Nang tanungin si Lamasan kung game siya sa reunion project nilang tatlo: "Of course, they were my Milan, di ba?" sagot niya.

–Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News