Kahit 2 taon na sila ng nobya, nanatili pa rin ang kilig para kay Robi Domingo

MAYNILA -- Ibinahagi ni Robi Domingo na iba ang saya na naidudulot sa kanyang buhay ng relasyon nila ng nobyang si Maiqui Pineda.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, naging bukas muli si Domingo sa pagkukuwento tungkol relasyon nila Pineda.

"Si Maiqui, may some sort of magic na hindi ko in-expect. 'Yung mga bagay na hindi ko alam napupunan niya. Also mayroon siyang hirit na bigla na lang akong napapatawa. Hindi siya komedyante, pero every time na nagsasalita siya ay iba ang happiness ko," ani Domingo.

Iginiit ni Domingo na sa dalawang taon nilang relasyon ni Pineda ay nanatili pa rin ang kilig.

"Hanggang ngayon (kinikilig pa rin). Hanggang ngayon I love her and I'm in love with her," ani Domingo.

Noong Agosto dahil sa pandemyang COVID-19 naging virtual ang selebrasyon ng ikalawang taong relasyon nila ni Pineda.

Matatandaang inamin ni Domingo ang relasyon nila ni Pineda noong 2019 nang dalhin niya ito sa Black Magic Halloween Party ng Star Magic

Nito lamang Oktubre nang aminin din ni Domingo sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" na si Pineda na ang babaeng nais niyang pakasalan.

"Nowhere to go but up, but there... One year younger siya. Iniisip ko rin naman 'yung biological component. Siyempre ang mga babae at the age of ganyan, may pressure din sa kanila. So I take that into consideration. Basta I will tell you guys for sure," ani Domingo sa nakaraang panayam.

