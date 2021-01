Dawn Chang at Justin Cuyugan, nagsimula ang relasyon dahil sa 'Ang Probinsyano'

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Sa set ng sikat na seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" nagsimula ang pag-iibigan nina Dawn Chang at Justin Cuyugan.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, binalikan ng dalawa kung paano nauwi sa relasyon ang pagsali nila sa sikat na serye ng ABS-CBN.

Pag-amin ni Chang, noong una ay hindi niya pinapansin si Cuyugan pero nag-iba ang lahat nang magsimula silang mag-usap.

"Kasi ang role niya sa 'Ang Probinsyano,' si Coco (nagkukunwaring beki). Tapos chika kami chika. Siyempre marami kaming friends na beki. Eh ang ganda niya, ang laki niya pero ang ganda niya ang soft. So naaliw ako, so chika kami 'ay okay ito, may sustansiya kausap.' So push. So 'yon, tapos kinuha niya ang number ko," kuwento ni Chang.

"Gusto ko kasi may sustansiyang kausap. Perfect, open-minded and everything so nag-click kami agad. So okay friends. Kinuha niya ang number ko. 'Yung kemi-kemi lang, 'di ko alam na bet niya ako," dagdag ni Chang na agad na inalam ang buhay ni Cuyugan nang maramdamang may gusto sa kanya ang aktor.

"Sa lahat nang nanligaw sa akin siya ang pinaka-consistent at masipag," ani Chang.

"Motto ko 'yon sa buhay -- consistent, persistent," ani naman ni Cuyugan na may tatlong anak sa namayapang asawa.

Kuwento ni Justin, ang dating asawa ang nagturo sa kanya na huwag matakot sa kamatayan at magmahal muli.

"Siya mismo ang nagsabi na sana kapag nawala na ako ay magmahal ka ulit kagaya ng ginawa mo sa akin. Ganoon ka-open. Siya ang nagturo sa akin na you don't have to be scared of death kasi there's only two definite things in the world -- change and death. So bakit ka matatakot," ani Cuyugan na ibinahagi rin ang nagustuhan niya kay Chang.

"Alam naman lahat na si Dawn ay maganda, more than that may sense kausap. She's very smart, she's very talented. Mahirap kausap minsan pero dahil mayroon siyang point na hindi niya bibitawan. ...Pinag-aawayan namin, pinipilit ko ang akin tapos along the way mare-realize ko ay tama pala siya, may mga ganoon siya," ani Cuyugan.

Tulad din ng ibang magkarelasyon, may mga hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Pero giit nila, dahil pareho silang nais na matuto ay nauuwi sa magandang bagay ang hindi nila pagkakaunawaan.

"Sa lahat ng relationship ganoon hindi ba mayroon kayong hindi pagkakaunawaan. Pero what's good about Dawn and I is we turn that into positive things, nagiging productive kami," ani Cuyugan.

Sa ngayon ay mas lumalalim ang pag-iibigan ng dalawa kasama ang tatlong anak in Cuyugan na malapit at napamahal na kay Chang.

