Kinagigiliwan ng mga netizen ang Tagalog version ng “We Don’t Talk About Bruno” na isinalin at inawit ng online sensation na si Miko Manguba o mas kilala bilang si JMKO.

Pinamagatan ni JMKO na “Wag Pag-usapan si Bruno” ang kaniyang isinalin na Disney song, na pumatok sa mga nakapanood na ng pelikulang “Encanto.”

Ayon sa mang-aawit, ito ang unang beses niyang magsalin ng isang kanta dahil na rin na-LSS (Last Song Syndrome) siya noong mga nakaraang araw sa orihinal na bersyon nito.

Umaasa siyang nabigyang hustisya niya ang nasabing kanta.

“First time translating (and rapping? haha) in Filipino!! hope i did justice to this #Encanto song which i’ve been LSS-ing to for the past days. ‘Wag pag-usapan si Bruno!!!!! Haha,” ani JMKO sa Instagram.

Halos isang milyon na ang views ng nasabing video sa Facebook page ni JMKO habang isinusulat ang balitang ito.

Nasa 20,000 shares na rin ang nasabing upload at may higit 66,000 na reaction sa Facebook.