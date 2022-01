Anong klaseng kaibigan si Francine Diaz?

MAYNILA -- Inilarawan ng ilang mga kaibigan at kasamahan sa showbiz ang aktres na si Francine Diaz na nagdiwang ng kanyang ika-18 kaarawan nitong Huwebes, Enero 27.

Sa "Inside News" ng Star Magic, nagbahagi sina Anji Salvacion, Angela Ken, Jayda Avanzado at ilan pang kaibigan ni Diaz kung anong klase siyang kaibigan.

Watch more on iWantTFC

"Si Francine 'yung kaibigan na hindi ka malulungkot kapag kasama ka niya. Isa siya sa life of the party at madali siyang maka-adapt. Kung may malungkot ia-absorb niya 'yon at papalitan niya ng happiness. Parang ganoon siyang klaseng kaibigan. For sure, mapagkakatiwalaan siya. She's a very, very honest girl, actually a woman na. Kaya it's very nice to have a friend like her," ani Ken.

Sa kabila ng kasikatan, nanatili namang nakasayad sa lupa ang mga paa ni Diaz, ayon kay Salvacion.

"Si Francine ay napaka-humble kasi wala siyang pinipiling tao na pakikisamahan. Lahat ay kinakaibigan niya. She's very friendly and that's one of the things na I admire about her. Sobrang busilak ang heart niya and hindi siya takot na makipag-friends sa lahat and that's one of the things that makes her unique and beautiful," ani Salvacion.

Ibinahagi naman ni Avanzado ang hiling para sa espesyal na araw ni Diaz.

"One of my wishes for you is for you not to be too hard on yourself. You are honestly wise beyond your years and you are smarter than you give yourself credit for. So be kinder to yourself please," ani Avanzado.

"Isa pang wish ko para sa iyo is genuine happiness. You deserve to be happy. It's okay to put yourself first sometimes and I also want you to always remember that ang daming nagmamahal sa iyo including myself. Your heart is so pure, you deserve the world," dagdag ni Avanzado na nangakong lagi lang siyang nandiyan para sa kaibigang si Diaz.

Nakilala si Diaz sa teleseryeng "Kadenang Ginto" kung saan kasama niya ang iba pang miyembro ng Gold Squad na sina Andrea Brillantes, Seth Fedelin at Kyle Echarri.

Huling nagkasama-sama ang apat sa seryeng "Huwag Kang Mangamba" na nagtapos Nobyembre nito lamang nakaraang taon.

Aabangan naman si Diaz sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na "Bola Bola" kung saan makakasama niya sina Albie Casiño at KD Estrada.

Related video:

Watch more on iWantTFC