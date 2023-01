Sharon Cuneta, nais maging parte ng 'Batang Quiapo'

MAYNILA -- Hiling ni Sharon Cuneta ang muling makasama sa trabaho ang aktor na si Coco Martin.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ipinaabot ni Cuneta kay Martin ang hiling na maging parte rin ng bago nitong pagbibidahang serye na "FPJ's Batang Quiapo."

"Sana nga mag-Book 2 (ang 'Ang Probinsyano') pero ang demanding ko naman. Siguro 'yung 'Batang Quaipo,' gawin mo akong cast diyan anak kahit nagtitinda lang sa sari-sari store," ani Cuneta.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, bumuhos ang luha ni Cuneta nang amining miss na miss na niya si Martin na sorpresang nagpaabot ng video message sa kanya.

"Coco, anak. Isa sa pinakamasaya, pinakamagaling, pinakamaalagang nakasama ko sa 45 years ko sa trabahonhg ito, miss na miss kita, anak. Ang wish ko talaga ay makatrabaho ka ulit kasi bihira ang katulad mong nag-aalaga sa amin ng ganyan. Na hindi lang trabaho ang inaasikaso mo sa amin kung hindi pati kami ay alaga mo. Ang hirap pantayan ng experience ko sa show natin," ani Cuneta na walang patid ang pagluha.

"Mahal na mahal kita, anak. Mag-iingat ka lagi dahil delikado ang mga ginagawa mong eksena. Tuwing naalala kita ipinagdarasal kita. At saka gusto ko lagi kang masaya, miss na miss kita anak at ang pamilyang ginawa mo. Salamat at pinili mo akong maging parte ng 'Ang Probinsyano.' Bago matapos ito, sana magkasama pa tayo muli. Mahal na mahal kita anak, maraming-maraming salamat sa iyo, pinasaya mo ako, maraming salamat," dagdag ni Cuneta na iginiit na "tears of joy" ang dahilan ng kanyang pagluha.

Sa "Magandang Buhay," naging sorpresa rin ang pagdating ni Julia Montes para kay Cuneta.

Si Montes ang matagal nang napapabalitang nobya ni Martin.

