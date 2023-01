MANILA -- Hindi napigilan ni Julia Montes ang umiyak dahil sa pangako ni Sharon Cuneta, na napalapit sa kanya matapos nilang magkasama sa "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, sinani ni Montes na totoo ang pagmamahal na inalay sa kanya ni Cuneta na aniya'y iingatan niya.

"Sa mundo natin (sa showbiz), may taping friends, may co-workers lang. Ito masasabi mo na 'yung in-offer sa iyo na love ni Megastar, ni mommy Sha, ay hindi ganoon. Alam mong on and off cam ay nandiyan siya for you. Maki-keep ko 'yung love talaga at 'yun ang ma-she-cherish ko. Naging thankful ako kung bakit ako napasok sa 'Ang Probinsyano' part doon si mommy Sha," ani Montes.

Pangako naman ni Cuneta sa kanya na maging parang tunay na ina sa kanya.

"Forever nandito ako habang nabubuhay ako. Mommy niya ako, anak ko siya. I will protect her, I will treasure her friendship and her being my daughter that I chose to be my daughter and she chose me to be a mommy also. Forever and ever I will treasure that. Mapagkakatiwalaan niya ako sa ups and downs. Aalagaan ko siya, mamahalin ko siya na parang tunay na anak at lagi akong nandito to protect her, damayan siya at ipadama sa kanya kung mayroon man siyang hindi nadama, kasi 'yon din ang ibinibigay niya sa akin," ani Cuneta.

Naunang ipinaliwanag ni Montes na kahit "Megastar" si Cuneta ay naging kumportable siya agad dito nang magkasama sila sa trabaho.

Pag-amin din ni Montes, kay Cuneta niya matagpuan ang bagay na matagal na niyang hinahanap.

"Unexplainable kung paano kami naging close. Kasi lahat naman eventually kapag may nakatrabaho ka magiging close mo pero kay mommy Sha parang naging special lang talaga kasi may in-answer si God na question mo for ilang years at 'yun ang ibinigay niya, 'yung napag-usapan namin," ani Montes.

Sa huli, hiling ni Cuneta na muling makatrabho si Montes kahit pa aniya bawasan ang kanyang suweldo.



"Star (Cinema) penge namang movie with Julia. Kay Julia ko lang babawasan ang suweldo ko. Makasama ko lang ang anak ko," ani Cuneta.