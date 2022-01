Mula sa TikTok accounts nina John Arcilla at Joshua Garcia

Nakisama na rin sa maraming netizen ang batikang aktor na si John Arcilla sa paggaya sa nag-viral na TikTok video ng aktor na si Joshua Garcia.

Sa kaniyang sariling TikTok account, sinayaw ni Arcilla ang “Ginseng Strip 2002” na trending din sa nasabing social media platform.

Sa caption, pabirong humirit ang “Heneral Luna” lead star na paabutin din sana ng netizens ng 100 million views ang kaniyang video dahil siya naman ang “tatay” ni Garcia.

“Tatay naman ni Joshua ang Pahandred Milyunin nyo ah,” saad ni Arcilla.

Pumalo na sa 1.3 million ang views ng aktor na napapanood sa “Ang Probinsyano” habang mayroon na itong higit 230,000 likes at 8,000 comments.

Nauna nang pinag-usapan si Garcia nang ilabas nito ang nasabing video sa kaniyang pagbubukas ng TikTok account.

Higit isang buwan simula nang i-upload ang clip, pumalo na ito sa higit 100 milyong views bukod pa sa higit 8 milyong likes.

Ilang araw ding trending sa Twitter ang “Viral Scandal” star sa Twitter dahil sa pagsali nito sa TikTok.

Muli siyang nag-trending nang ilabas ang ikatlong entry kung saan mapapanood siyang sumasayaw na may caption na “Call me.”

Samantala, ipinamalas na rin ni Arcilla ang husay sa pagkanta nang sumali ito sa Broadway medley ng mga Kapamilya singer sa 2021 Christmas special ng ABS-CBN.

Inawit ng aktor ang “Music of the Night” mula sa “The Phantom of the Opera” kasama si Nyoy Volante.

Nagpa-sample din ito ng “Bituing Walang Ningning” sa kaniyang social media account kasama naman ang co-star sa “Ang Probinsyano” na si Tirso Cruz III.