MAYNILA -- "Magiging masaya rin si Joshua."

Ito ang ibinahagi ni Janella Salvador tungkol sa dati nitong kapareha sa telebisyon na si Joshua Garcia matapos muling lumabas ang balitang na nagkaroon ito crush sa kanya.

Matatandaang sa nangyaring "Truth or Dare" benefit show ng ABS-CBN para sa mga nasalanta ng bagyong Odette ay ibinuking ni Daniel Padilla na may crush si Garcia kay Salvador.

Nagkasama at naging leading lady ni Garcia si Salvador sa 2019 seryeng "The Killer Bride."

Sa pinakabagong vlog ng komedyante at manunulat sa showbiz na si Ogie Diaz, nagbigay ng reaksiyon si Salvador.

"Ah shockening! Sinabi na naman niya yon sa akin dati. Noong 'Killer Bride' pa, he told me at nakita ko rin 'yung ibang interviews niya dati. So napag-usapan na namin 'yon ni Joshua," ani Salvador na nobya ngayon ng aktor na si Markus Paterson.

Enero noong nakaraang taon ay ipinakilala na nina Salvador at Paterson ang kanilang anak na si baby Jude sa publiko.

Si Paterson at Garcia ay magkatrabaho ngayon sa seryeng "Viral Scandal."

"Ano ba ang reaksyon ko? Natuwa ako sa kanya kasi 'yung pagkasabi niya sa akin he really respects me. So 'yun 'yung maganda kay Josh," dagdag ni Salvador na iginiit na kaibigan niya si Garcia.

Dagdag niya: "Magiging masaya rin si Joshua. Deserve niya."

Matatandaang ilang buwan matapos ang "The Killer Bride" ay natanong din ni Salvador si Garcia tungkol sa crush nito sa kanya.

“Nung time na may dance group tayo sa ‘ASAP,’ ang misteryoso mo para sa akin. Mas gusto ko kasi 'yung mysterious na tao. 'Yung mapapaisip ako na paano kaya ito kapag kasama niya ako, paano kaya ito kapag kami na. Sobrang mysterious mo kaya 'yun ang naging dahilan [kaya nagustuhan kita],” paliwanag noon ni Garcia.

Matapos ang "The Killer Bride," muling magkakatrabaho sina Salvador at Garcia sa inaabangang serye ng ABS-CBN na “Mars Ravelo’s Darna: The TV Series," kung saan si Salvador ang gaganap na Valentina, ang pinakamatinding kalaban ni Darna na gagamapanan naman ni Jane de Leon.

Bidang aktorn naman si Garcia sa serye na gaganapan ang karakter ni Brian Samonte Robles, isang pulis.