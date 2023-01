MAYNILA – Naging totoo si Megastar Sharon Cuneta sa kuwento na kaniyang relasyon sa asawang si dating senador Kiko Pangilinan.

Sa kaniyang pagbisita sa “Magandang Buhay,” inamin ni Cuneta halos taon-taon ay sinusubok ng hindi pagkakaunawaan ang kaniyang relasyon kay Pangilinan.

Kuwento nito, maraming beses na silang muntik maghiwalay sa loob ng kanilang higit 26 taong pagsasama.

“Every year muntik na kaming maghiwalay. Una, politician siya, ako artista. You know it's hard, it's been hard. Pero 26 and a half years na kaming mag-asawa,” saad ng beteranang aktres.

Ngunit naaayos naman umano nila ang mga gusot sa mabuting pag-uusap kaya hindi kailangan mag-alala ng kaniyang mga taga-suporta.

Paglilinaw ni Megastar, mabuti at tapat na asawa si Pangilinan.

“He's always been faithful, he always tries his best. Siguro kasi dumating din 'yung 57 na ako, 'yung gusto ko nang magpahinga. Eh hindi naman ako nag-asawa ng milyonaryo. So I understand that na you know my husband doesn't have much but he gives me everything he has,” paglalahad pa nito.

Ang mga naging pag-aaway umano nila ay dahil lamang sa mga personal na hindi pagkakasunduan.

"Honestly. I'm very blessed that Kiko is my husband because wala akong sakit ng ulo," ani Cuneta.

Matatandaan na nito lamang nakaraang taon ay inamin ni Cuneta na nagkaroon sila ng anim na buwang “lover’s quarrel.”

May tatlong anak ang mag-asawa: sina Frankie, Miel, at Miguel. May isa namang anak si Cuneta kay Gabby Concepcion na si KC Concepcion.

