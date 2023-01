Paano nanumbalik ang pagkakaibigan nina Sharon Cuneta at Jackie Lou Blanco

MAYNILA -- Hindi napigilan nina Sharon Cuneta at Jackie Lou Blanco ang maging emosyonal nang maging bukas sa kanilang pagkakaibigan.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, muling binalikan nina Cuneta at Blanco kung paano nagsimula ang kanilang pagkakaibigan nang magkatrabaho sila sa pelikulang "My Only Love" noong dekada '80.

Pag-amin ni Cuneta, nagselos siya noon kay Blanco dahil sa ganda nito.

"Nagseselos ako sa kanya, kasi ang ganda-ganda niya. So feeling ko baka ma-in love si Gabby (Concepcion) rito. Tapos nung ginawa namin 'yung 'Friends In Love' baka ma-in love si Rowell (Santiago) dito. Selos na selos ako sa kanya," ani Cuneta.

Ayon naman kay Blanco, walang dapat pagselosan si Cuneta dahil may boyfriend siya noon.

Pero naudlot ang pagkakaibigan ng dalawa nang magkaroon na ng pamilya si Cuneta.

Matapos ang ilang dekadang hindi sila nagkasama, muling nagkaroon ng komunikasyon ang dalawa.



"Truly I want to be able to start again. It may not be the same kind of friendship but it will be better," ani Blanco.

"It will be better," hirit din ni Cuneta, na ibinahaging nais niyang hindi na mapahiwalay pa kay Blanco.

"When the opportunity came, I could not let it go kasi gusto ko rin 'yung remaining years namin ay hindi na kami magkahiwalay. Kasi I lost so much time with Cherie (Gil) na hanggang ngayon ay iniiyakan ko. ...With Jackie, ayaw ko mangyari 'yon kasi part siya ng history ko, part siya ng buhay ko," ani Cuneta.



Samantala, napuno naman ng ngiti ang muling pagbabalik-tanaw nina Cuneta at Blanco sa dating relasyon noon ni Blanco.

Ayon kay Cuneta, nobyo noon ni Blanco si Martin Nievera.

"Si Sharon is the type of friend na she will really keep secrets talaga. During that time hindi pa pwede kasi very popular ang Pops Fernandez and Martin Nievera, kumbaga very famous ang ano nila, so medyo tago-tago lang 'yung sa amin," ani Blanco.

Giit naman ni Cuneta, wala pang relasyon noon sina Nievera at Fernandez.